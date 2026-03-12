Украина и Румыния обсудили строительство моста через Дунай между Орловкой и Исакчей, который может стать важным транспортным коридором между Украиной и Европейским Союзом. Об этом заявили в Министерстве развития общин и территорий, передает УНН.

Украина и Румыния расширяют приграничную инфраструктуру и транспортные коридоры (...) Обсужден перспективный инфраструктурный проект - строительство моста через Дунай между Орловкой и Исакчей. Новый мост может стать важным транспортным коридором между Украиной и Европейским Союзом и усилить логистическую способность региона - заявили в министерстве.

В министерстве заявили, что реализация проектов позволит сократить время пересечения границы, увеличить пропускную способность украинско-румынской границы и усилить экономическое сотрудничество между Украиной и Румынией.

Напомним

Новый пункт пропуска "Белая Церковь – Сигету Мармацией" должен заработать уже летом 2026 года для легкового транспорта.