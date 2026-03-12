Украина и Румыния обсудили строительство моста через Дунай

$43.980.1150.930.10
ukenru
Эксклюзив
16:05 • 6736 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
15:30 • 13402 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
15:26 • 16498 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
14:55 • 12221 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
14:27 • 12674 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
13:11 • 12051 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 21086 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 38994 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 48808 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Эксклюзив
11 марта, 19:47 • 58130 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1.4м/с
56%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать12 марта, 09:55 • 46454 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto12 марта, 11:29 • 41382 просмотра
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12 марта, 12:00 • 23708 просмотра
Будапешт назвал условие возврата задержанных с украинскими инкассаторами денег12:32 • 32420 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы13:41 • 13292 просмотра
публикации
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Эксклюзив
15:26 • 16498 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы13:41 • 13436 просмотра
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда13:32 • 12835 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto12 марта, 11:29 • 41523 просмотра
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать12 марта, 09:55 • 46596 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Каролин Ливитт
Александр Сырский
Али Хаменеи
Актуальные места
Украина
Румыния
Соединённые Штаты
Иран
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой17:23 • 2560 просмотра
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo14:36 • 7560 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг14:24 • 7640 просмотра
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12 марта, 12:00 • 23801 просмотра
Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике11 марта, 23:05 • 46723 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
The New York Times
Forbes

Украина и Румыния обсудили строительство моста через Дунай

Киев • УНН

 • 744 просмотра

Между Орловкой и Исакчей построят мост для расширения транспортного коридора с ЕС. Проект ускорит пересечение границы и усилит логистику региона.

Украина и Румыния обсудили строительство моста через Дунай

Украина и Румыния обсудили строительство моста через Дунай между Орловкой и Исакчей, который может стать важным транспортным коридором между Украиной и Европейским Союзом. Об этом заявили в Министерстве развития общин и территорий, передает УНН

Украина и Румыния расширяют приграничную инфраструктуру и транспортные коридоры (...) Обсужден перспективный инфраструктурный проект - строительство моста через Дунай между Орловкой и Исакчей. Новый мост может стать важным транспортным коридором между Украиной и Европейским Союзом и усилить логистическую способность региона 

- заявили в министерстве. 

В министерстве заявили, что реализация проектов позволит сократить время пересечения границы, увеличить пропускную способность украинско-румынской границы и усилить экономическое сотрудничество между Украиной и Румынией.

Напомним 

Новый пункт пропуска "Белая Церковь – Сигету Мармацией" должен заработать уже летом 2026 года для легкового транспорта.

Павел Башинский

ЭкономикаУНН-Одесса
Государственная граница Украины
Европейский Союз
Орловка
Румыния
Украина
Белая Церковь