Новий пункт пропуску на кордоні з Румунією має запрацювати з літа - Мінрозвитку

Київ • УНН

 • 1230 перегляди

Новий КПП Біла Церква – Сігету Мармацієй прийматиме до 700 авто на добу. Також планується розширення пропускної здатності пункту Порубне – Сірет.

Новий пункт пропуску на кордоні з Румунією має запрацювати з літа - Мінрозвитку

Новий пункт пропуску "Біла Церква – Сігету Мармацієй" має запрацювати вже влітку 2026 року для легкового транспорту. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України, передає УНН

Україна та Румунія розширюють прикордонну інфраструктуру та транспортні коридори. Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба перебуває з робочим візитом у Румунії у складі урядової делегації на чолі з Президентом України Володимиром Зеленським 

- йдеться в повідомленні. 

Серед ключових пріоритетів - відкриття нового пункту пропуску "Біла Церква – Сігету Мармацієй". 

Планується, що вже влітку 2026 року пункт пропуску запрацює для легкового транспорту. Після реалізації першої черги його пропускна спроможність становитиме до 700 автомобілів на добу 

- зазначили у міністерстві. 

Також сторони обговорили реконструкцію пункту пропуску "Порубне – Сірет". 

Реалізація цього проєкту дозволить збільшити пропускну здатність українсько-румунського кордону на 300 вантажівок щодня 

- наголосили в міністерстві. 

Нагадаємо 

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачатиме відкриття нового міжнародного пункту пропуску через українсько-румунський державний кордон між населеними пунктами Біла Церква та Сігету Мармацієй.

Павло Башинський

