Новый пункт пропуска на границе с Румынией должен заработать с лета - Минразвития

Новый пункт пропуска "Белая Церковь – Сигету Мармацией" должен заработать уже летом 2026 года для легкового транспорта. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины, передает УНН.

Украина и Румыния расширяют пограничную инфраструктуру и транспортные коридоры. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба находится с рабочим визитом в Румынии в составе правительственной делегации во главе с Президентом Украины Владимиром Зеленским - говорится в сообщении.

Среди ключевых приоритетов - открытие нового пункта пропуска "Белая Церковь – Сигету Мармацией".

Планируется, что уже летом 2026 года пункт пропуска заработает для легкового транспорта. После реализации первой очереди его пропускная способность составит до 700 автомобилей в сутки - отметили в министерстве.

Также стороны обсудили реконструкцию пункта пропуска "Порубное – Сирет".

Реализация этого проекта позволит увеличить пропускную способность украинско-румынской границы на 300 грузовиков ежедневно - подчеркнули в министерстве.

Напомним

Кабинет министров принял постановление, которое будет предусматривать открытие нового международного пункта пропуска через украинско-румынскую государственную границу между населенными пунктами Белая Церковь и Сигету Мармацией.