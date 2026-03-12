Новый пункт пропуска на границе с Румынией должен заработать с лета - Минразвития
Киев • УНН
Новый КПП Белая Церковь – Сигету Мармацией будет принимать до 700 авто в сутки. Также планируется расширение пропускной способности пункта Порубное – Сирет.
Новый пункт пропуска "Белая Церковь – Сигету Мармацией" должен заработать уже летом 2026 года для легкового транспорта. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины, передает УНН.
Украина и Румыния расширяют пограничную инфраструктуру и транспортные коридоры. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба находится с рабочим визитом в Румынии в составе правительственной делегации во главе с Президентом Украины Владимиром Зеленским
Среди ключевых приоритетов - открытие нового пункта пропуска "Белая Церковь – Сигету Мармацией".
Планируется, что уже летом 2026 года пункт пропуска заработает для легкового транспорта. После реализации первой очереди его пропускная способность составит до 700 автомобилей в сутки
Также стороны обсудили реконструкцию пункта пропуска "Порубное – Сирет".
Реализация этого проекта позволит увеличить пропускную способность украинско-румынской границы на 300 грузовиков ежедневно
Напомним
Кабинет министров принял постановление, которое будет предусматривать открытие нового международного пункта пропуска через украинско-румынскую государственную границу между населенными пунктами Белая Церковь и Сигету Мармацией.