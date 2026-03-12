Україна та Румунія обговорили будівництво моста через Дунай
Київ • УНН
Між Орлівкою та Ісакчею зведуть міст для розширення транспортного коридору з ЄС. Проєкт прискорить перетин кордону та посилить логістику регіону.
Україна та Румунія обговорили будівництво мосту через Дунай між Орлівкою та Ісакчею, який може стати важливим транспортним коридором між Україною та Європейським Союзом. Про це заявили у Міністерстві розвитку громад та територій, передає УНН.
Україна та Румунія розширюють прикордонну інфраструктуру та транспортні коридори (...) Обговорено перспективний інфраструктурний проєкт - будівництво мосту через Дунай між Орлівкою та Ісакчею. Новий міст може стати важливим транспортним коридором між Україною та Європейським Союзом та посилити логістичну спроможність регіону
У міністерстві заявили, що реалізація проєктів дозволить скоротити час перетину кордону, збільшити пропускну спроможність українсько-румунського кордону та посилити економічну співпрацю між Україною та Румунією.
Нагадаємо
Новий пункт пропуску "Біла Церква – Сігету Мармацієй" має запрацювати вже влітку 2026 року для легкового транспорту.