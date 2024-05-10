Пассажирам автобусов в Румынию обещают движение через границу без очередей: вводят новый сервис

Пассажиры автобусов, едущих через границу с Румынией, смогут вовремя пересекать границу без очередей - перевозчикам будет доступна возможность выбирать время, сообщило в пятницу Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, пишет УНН.

Пассажиры автобусов, едущих через границу с Румынией, смогут вовремя пересекать границу без очередей. Для этого в рамках услуги "єЧерга" международные перевозчики смогут выбирать время пересечения границы для автобуса - сообщили в министерстве.

Детали

С 10 мая услуга регистрации на конкретное время пересечения границы в соответствии с расписанием движения станет доступной на четырех пунктах пропуска с Румынией. А именно: "Дьяково - Халмеу", "Красноильск - Викову де Сус", "Дьяковцы - Раковец", "Орловка - Исакча".

Регистрация в новый тип очереди, которая называется "По расписанию" для указанных пунктов пропуска начинается с 10 мая в 12:00. Непосредственно движение автобусов по новой записи стартует 11 мая в 12:00.

Речь идет как о регулярных, так и нерегулярных маршрутах.

Отмечается, что сейчас автобусы вовремя будут пересекать границу на 15 пунктах пропуска из 29.

Дополнение

С 25 апреля возможность выбирать время пересечения границы доступна на 10 пунктах пропуска с Молдовой. Кроме этого, без очередей происходит пересечение границы на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" с Польшей. В общем, за время работы услуги "єЧерга" для автобусов границу по онлайн-записи пересекло более 73 тысяч автобусов.