Пасажирам автобусів до Румунії обіцяють рух через кордон без черг: вводять новий сервіс
Київ • УНН
Пасажири автобусів, які подорожують через кордон з Румунією, зможуть вчасно перетинати кордон без черг, оскільки перевізники матимуть можливість обирати час перетину кордону для автобуса на чотирьох прикордонних переходах, починаючи з 11 травня.
Пасажири автобусів, що їдуть через кордон з Румунією, зможуть вчасно перетинати кордон без черг - перевізникам буде доступна можливість обирати час, повідомило у п'ятницю Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, пише УНН.
Пасажири автобусів, що їдуть через кордон з Румунією, зможуть вчасно перетинати кордон без черг. Для цього у межах послуги єЧерга міжнародні перевізники зможуть обирати час перетину кордону для автобусу
Деталі
З 10 травня послуга реєстрації на конкретний час перетину кордону відповідно до розкладу руху стане доступною на чотирьох пунктах пропуску з Румунією. А саме: "Дякове – Халмеу", "Красноїльск – Вікову де Сус", "Дяківці – Раковець", "Орлівка – Ісакча".
Реєстрація у новий тип черги, яка має назву "За розкладом" для вказаних пунктів пропуску починається з 10 травня о 12:00. Безпосередньо рух автобусів за новим записом стартує 11 травня о 12:00.
Ідеться як про регулярні, так і нерегулярні маршрути.
Зазначається, що наразі автобуси вчасно перетинатимуть кордон на 15 пунктах пропуску із 29.
Доповнення
З 25 квітня можливість обирати час перетину кордону доступна на 10 пунктах пропуску з Молдовою. Окрім цього, без черг відбувається перетин кордону на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" з Польщею. Загалом, за час роботи послуги єЧерга для автобусів кордон за онлайн-записом перетнуло понад 73 тисячі автобусів.