россияне продвинулись в Орловке и вблизи Вербового - DeepState

Войска рф продвинулись в Орловке и возле Вербового. Боевые действия продолжаются возле Роботино, Вербового и Горьковского. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

По информации, на фронте вражеские силы продвинулись в районе Орловки и возле поселка Вербово.

В зоне конфликта продолжаются боевые действия, особенно неподалеку от Роботино, Вербового и Горьковского.

Войска рф отброшены под Марьинкой, но враг продвинулся южнее Орловки - DeepState