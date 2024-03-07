Войска рф отброшены под Марьинкой, но враг продвинулся южнее Орловки - DeepState

Хищения на строительстве детсада: НАБУ и САП направили в суд дело о завладении более 27 млн грн

НАБУ и САП направили в суд дело о завладении более 27 миллионами гривен при строительстве детского сада в пригороде Киева, к которому причастны должностные лица сельсовета и подрядчики.