Армия рф сталкивается с потерями в попытках усилить наступление на Роботинском выступе - Лиховий
Киев • УНН
российская армия понесла значительные потери в попытках усилить наступление на Роботинской дуге в Запорожской области Украины: уничтожено три РСЗО, десятки единиц другой техники оккупанта. Кроме того более 400 солдат вс рф убиты и ранены.
Враг начал активные наступательные действия в Запорожской области. Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий утверждает, что чем больше военные россии наступают, тем больше уничтожаются. За минувшие сутки ВСУ нанесли оккупантам значительные потери, в частности три РСЗО "Ураган" и десятки других единиц боевой техники противника были уничтожены.
Об этом передает УНН со ссылкой на "Единые новости" и We Ukraine Tv.
Враг начал активные наступательные действия на Роботинском выступе. До 7 часов утра там было зафиксировано три боевых столкновения. При этом результат боевой работы наших подразделений таков, что чем больше враг наступает, тем больше он уничтожается.
Согласно данным представителя ОСУВ "Таврия", враг потерял всего 43 единиц техники.
В вооруженной и военной технике два танка, девять боевых бронемашин, 9 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, 3 РСЗО "Ураган". Одно средство ПВО, 14 автомобилей, 2 единицы спецтехники
Более трехсот БпЛА российской армии были обезврежены.
Кроме того, средствами РЭБ подавлено, нейтрализовано или сбито стрелковым оружием в целом 329 беспилотных летательных аппаратов
Согласно информации спикера оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", российские военные силы потеряли за минувшие сутки 417 человек убитыми и ранеными.
Напомним,
В результате многоэтапной спецоперации правоохранители задержали агента военной разведки РФ, который пытался взорвать отделение почты в Запорожье.
На Таврическом направлении украинские войска держат оборону, проводят активные действия на определенных направлениях и уничтожают оккупантов. За минувшие сутки уничтожили еще один склад боеприпасов и 5 других важных объектов врага.
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Армия рф сталкивается с потерями в попытках усилить наступление на Роботинском выступе - Лиховий
российская армия понесла значительные потери в попытках усилить наступление на Роботинской дуге в Запорожской области Украины: уничтожено три РСЗО, десятки единиц другой техники оккупанта. Кроме того более 400 солдат вс рф убиты и ранены.
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