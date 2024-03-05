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Армия рф сталкивается с потерями в попытках усилить наступление на Роботинском выступе - Лиховий

Армия рф сталкивается с потерями в попытках усилить наступление на Роботинском выступе - Лиховий

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 12:10  •  5569 просмотра

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российская армия понесла значительные потери в попытках усилить наступление на Роботинской дуге в Запорожской области Украины: уничтожено три РСЗО, десятки единиц другой техники оккупанта. Кроме того более 400 солдат вс рф убиты и ранены.

Враг начал активные наступательные действия в Запорожской области. Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий утверждает, что чем больше военные россии наступают, тем больше уничтожаются. За минувшие сутки ВСУ нанесли оккупантам значительные потери, в частности три РСЗО "Ураган" и десятки других единиц боевой техники противника были уничтожены.

Об этом передает УНН со ссылкой на "Единые новости" и We Ukraine Tv.

Враг начал активные наступательные действия на Роботинском выступе. До 7 часов утра там было зафиксировано три боевых столкновения. При этом результат боевой работы наших подразделений таков, что чем больше враг наступает, тем больше он уничтожается.

- сообщил Лиховой.

Согласно данным представителя ОСУВ "Таврия", враг потерял всего 43 единиц техники.

В вооруженной и военной технике два танка, девять боевых бронемашин, 9 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, 3 РСЗО "Ураган". Одно средство ПВО, 14 автомобилей, 2 единицы спецтехники

- сказал Лиховой.

Более трехсот БпЛА российской армии были обезврежены.

Кроме того, средствами РЭБ подавлено, нейтрализовано или сбито стрелковым оружием в целом 329 беспилотных летательных аппаратов

отметил Лиховой.

Согласно информации спикера оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", российские военные силы потеряли за минувшие сутки 417 человек убитыми и ранеными.

Напомним,

В результате многоэтапной спецоперации правоохранители задержали агента военной разведки РФ, который пытался взорвать отделение почты в Запорожье.

На Таврическом направлении украинские войска держат оборону, проводят активные действия на определенных направлениях и уничтожают оккупантов. За минувшие сутки уничтожили еще один склад боеприпасов и 5 других важных объектов врага. 

В ЕС представили первую оборонно-промышленную стратегию и новую программу оборонной промышленности: что предусмотрено для Украины5 марта 2024, 11:58 • 9132 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
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Армия рф сталкивается с потерями в попытках усилить наступление на Роботинском выступе - Лиховий

российская армия понесла значительные потери в попытках усилить наступление на Роботинской дуге в Запорожской области Украины: уничтожено три РСЗО, десятки единиц другой техники оккупанта. Кроме того более 400 солдат вс рф убиты и ранены.

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