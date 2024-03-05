В ЕС представили первую оборонно-промышленную стратегию и новую программу оборонной промышленности: что предусмотрено для Украины

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Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
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Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

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Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт
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Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
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Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

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Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
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Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

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В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
04.03.24  •  154049 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

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Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
04.03.24  •  156396 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

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Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
04.03.24  •  153929 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

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ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  240861 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

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Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  292099 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Первая в истории стратегия оборонной промышленности ЕС и новая программа оборонной промышленности ЕС представлены Еврокомиссией.

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Расстреляли и бросили умирать: сообщили о подозрении военным рф за убийство гражданского в Буче

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Потери достаточно серьезные: в ВМС прокомментировали уничтожение российского корабля "сергей котов"

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ЕС обсудил войну россии против Украины со специальным представителем Китая Ли Хуэей и выразил обеспокоенность относительно экспорта товаров двойного назначения из Китая в россию, призвав Пекин противодействовать этому.

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Согласно опросу Киевского международного института социологии, 49% украинцев считают, что усиление государственного контроля за информацией в Интернете ограничит права и свободы граждан, что свидетельствует о снижении доверия к власти.

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Местные жители в оккупированном Крыму слышали взрывы и видели российские вертолеты.

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В Крыму прогремели мощные взрывы: россияне подняли в небо вертолеты

Представительство президента в АРК отреагировало на новые обыски в оккупированном Крыму

Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым осудило незаконные обыски и задержания мусульманских активистов и религиозных деятелей российскими властями в оккупированном Крыму и призвало международное сообщество отреагировать на них.

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Представительство президента в АРК отреагировало на новые обыски в оккупированном Крыму