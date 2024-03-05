В ЕС представили первую оборонно-промышленную стратегию и новую программу оборонной промышленности: что предусмотрено для Украины
Первая в истории стратегия оборонной промышленности ЕС и новая программа оборонной промышленности ЕС представлены Еврокомиссией.
Популяризация здорового образа жизни: на Киевщине благотворители обустроили спортивный зал
Благотворители обустроили спортзал в Згуровской ОТГ Киевской области благодаря конкурсу социальных инициатив, направленного на популяризацию здорового образа жизни.
Расстреляли и бросили умирать: сообщили о подозрении военным рф за убийство гражданского в Буче
Во время оккупации российские военнослужащие застрелили украинского мирного жителя в Буче, оставив его тело лежать более двух недель. Оккупантам сообщено о подозрении.
Потери достаточно серьезные: в ВМС прокомментировали уничтожение российского корабля "сергей котов"
Представитель ВМС Украины заявил, что потери в результате украинской атаки на российский корабль "сергей котов" были "достаточно серьезными". Возможно, также был уничтожен вражеский вертолет.
В ЕС встретились со спецпредставителем Китая: обсудили войну рф против Украины, высказали ожидания Пекину
ЕС обсудил войну россии против Украины со специальным представителем Китая Ли Хуэей и выразил обеспокоенность относительно экспорта товаров двойного назначения из Китая в россию, призвав Пекин противодействовать этому.
На Таврическом направлении ВСУ держат оборону, уничтожили 5 важных объектов врага - Тарнавский
Удерживая оборону на Таврическом направлении, украинские военные уничтожили 5 важных вражеских объектов.
ЕС договорился о сокращении отходов упаковки на 15% к 2040 году и планирует запретить пластиковые пакеты для соусов
ЕС согласовал предварительный пересмотр правил упаковки, который открывает путь к сокращению отходов на 15% к 2040 году и запрещает пластиковые пакеты для соусов и термоусадочную пленку в аэропортах, а также вводит общеевропейскую схему возврата бутылок.
По мнению 49% опрошенных украинцев, усиление контроля информации является ограничением свободы
Согласно опросу Киевского международного института социологии, 49% украинцев считают, что усиление государственного контроля за информацией в Интернете ограничит права и свободы граждан, что свидетельствует о снижении доверия к власти.
В Крыму прогремели мощные взрывы: россияне подняли в небо вертолеты
Местные жители в оккупированном Крыму слышали взрывы и видели российские вертолеты.
Представительство президента в АРК отреагировало на новые обыски в оккупированном Крыму
Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым осудило незаконные обыски и задержания мусульманских активистов и религиозных деятелей российскими властями в оккупированном Крыму и призвало международное сообщество отреагировать на них.