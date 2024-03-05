В ЕС представили первую оборонно-промышленную стратегию и новую программу оборонной промышленности: что предусмотрено для Украины

Европейская комиссия 5 марта представила первую в истории оборонно-промышленную стратегию ЕС (EDIS) и новую программу оборонной промышленности ЕС (EDIP), направленных на повышение готовности и безопасности Европы, пишет УНН.

Детали

"Сегодня Европейская комиссия и Верховный представитель представили первую в истории Европейскую оборонно-промышленную стратегию на уровне ЕС и предложили амбициозный набор новых действий для поддержки конкурентоспособности и готовности оборонной промышленности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Европейская оборонно-промышленная стратегия представляет набор мер, направленных, в частности, и на "объединение с НАТО и нашими стратегическими, единомышленниками и международными партнерами и более тесное сотрудничество с Украиной".

Государствам-членам стратегией предлагается:

Закупить по крайней мере 40% оборонного оборудования совместными усилиями до 2030 года;

Обеспечить, чтобы к 2030 году стоимость оборонной торговли внутри ЕС составляла не менее 35% стоимости оборонного рынка ЕС;

Добиться устойчивого прогресса в направлении как минимум 50% своего бюджета оборонных закупок в рамках ЕС к 2030 году и 60% к 2035 году.

EDIP, как сообщается, мобилизует 1,5 миллиарда евро из бюджета ЕС в течение 2025-2027 годов, чтобы продолжить повышение конкурентоспособности Европейской оборонной технологической и промышленной базы (EDTIB).

Что предусмотрено для Украины в стратегии EDIS?

Украинская и европейская оборонно-промышленная и технологическая базы, как отмечается, "могут получить взаимную выгоду от усиленного сотрудничества".

"В связи с этим предлагается, чтобы украинская промышленность могла участвовать в программе Союза по поддержке ОПК. Таким образом, предложенная EDIP предоставляет Украине возможность участвовать в сотрудничестве по совместным закупкам, а украинским оборонным компаниям будет предоставляться поддержка в наращивании промышленности и сотрудничества вместе с Европейской оборонной промышленно-технологической базой", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

Стратегия, как отмечается, также "направлена на стимулирование сотрудничества между украинской и европейской промышленностью и содействие целевому обмену информацией о стандартах и соответствующих полученных уроках". Предполагается, что в 2024 году ЕС также проведет Форум оборонной промышленности ЕС-Украина, чтобы укрепить сотрудничество между оборонными промышленностями Украины и ЕС.

"Чтобы обеспечить взаимодействие между стартапами и инноваторами Союза, а также промышленностью и Вооруженными силами Украины, ЕС откроет Офис инноваций в Киеве", - сказано в сообщении.

Что предполагается для Украины согласно EDIP?

EDIP, как сообщается, предоставит Украине возможность участвовать в совместных закупках и поддерживать украинскую оборонную промышленность в ее промышленном наращивании. "С этой целью EDIP предусматривает отдельную бюджетную линию для поддержки таких мероприятий. Согласно решению Совета ЕС по предложению Высокого представителя ЕС, доля сверхприбылей, полученных центральными депозитариями ценных бумаг от обездвиженных российских суверенных активов, может быть использована (если позволят неотложные потребности обороны Украины) для финансирования этой статьи бюджета", - сообщили в Еврокомиссии.

Презентуя стратегию и программу, Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель указал, что "наша преданность поддержке обороноспособности Украины непоколебима".