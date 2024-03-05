У ЄС представили першу оборонно-промислову стратегію та нову програму оборонної промисловості: що передбачено для України

Європейська комісія 5 березня представила першу в історії оборонно-промислову стратегію ЄС (EDIS) та нову програму оборонної промисловості ЄС (EDIP), спрямованої на підвищення готовності та безпеки Європи, пише УНН.

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"Сьогодні Європейська комісія та Верховний представник представили першу в історії Європейську оборонно-промислову стратегію на рівні ЄС та запропонували амбітний набір нових дій для підтримки конкурентоспроможності та готовності оборонної промисловості", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що Європейська оборонно-промислова стратегія представляє набір заходів, спрямованих, зокрема, і на "об’єднання з НАТО та нашими стратегічними, однодумцями та міжнародними партнерами та тіснішу співпрацю з Україною".

Державам-членам стратегією пропонується:

Закупити принаймні 40% оборонного обладнання спільними зусиллями до 2030 року;

Забезпечити, щоб до 2030 року вартість оборонної торгівлі всередині ЄС становила щонайменше 35% вартості оборонного ринку ЄС;

Домогтися сталого прогресу у спрямуванні як мінімум 50% свого бюджету оборонних закупівель у межах ЄС до 2030 року та 60% до 2035 року.

EDIP, як повідомляється, мобілізує 1,5 мільярда євро з бюджету ЄС протягом 2025-2027 років, щоб продовжити підвищення конкурентоспроможності Європейської оборонної технологічної та промислової бази (EDTIB).

Що передбачено для України у стратегії EDIS?

Українська та європейська оборонно-промислова та технологічна бази, як зазначається, "можуть отримати взаємну вигоду від посиленої співпраці".

"У зв'язку з цим пропонується, щоб українська промисловість могла брати участь у програмі Союзу з підтримки ОПК. Таким чином, запропонована EDIP надає Україні можливість брати участь у співпраці щодо спільних закупівель, а українським оборонним компаніям надаватиметься підтримка в нарощуванні промисловості та співпраці разом із Європейською оборонною промислово-технологічною базою", - ідеться у повідомленні Єврокомісії.

Стратегія, як зазначається, також "спрямована на стимулювання співпраці між українською та європейською промисловістю та сприяння цільовому обміну інформацією щодо стандартів та відповідних отриманих уроків". Передбачається, що 2024 року ЄС також проведе Форум оборонної промисловості ЄС-Україна, щоб зміцнити співпрацю між оборонними промисловостями України та ЄС.

"Щоб забезпечити взаємодію між стартапами та інноваторами Союзу, а також промисловістю та Збройними силами України, ЄС відкриє Офіс інновацій у Києві", - сказано у повідомленні.

Що передбачається для України згідно з EDIP?

EDIP, як повідомляється, надасть Україні можливість брати участь у спільних закупівлях і підтримувати українську оборонну промисловість у її промисловому нарощуванні. "З цією метою EDIP передбачає окрему бюджетну лінію для підтримки таких заходів. Відповідно до рішення Ради ЄС за пропозицією Високого представника ЄС, частка надприбутків, отриманих центральними депозитаріями цінних паперів від знерухомлених російських суверенних активів, може бути використана (якщо дозволять невідкладні потреби оборони України) для фінансування цієї статті бюджету", - повідомили у Єврокомісії.

Презентуючи стратегію і програму, Верховйни представник ЄС Жозеп Боррель вказав, що "наша відданість підтримці обороноздатності України непохитна".