Под огнем оккупантов оказалось более 100 населенных пунктов, зафиксировано 49 боевых столкновений - Генштаб

Более 40 атак врага было отражено украинскими защитниками, в частности попытки прорвать оборону на Новопавловском и Бахмутском направлениях; остановлена попытка проникновения ДРГ в Сумской области. Российские войска нанесли 23 ракетных и 61 авиационный удар. Авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 10 районам сосредоточения противника; нанесено поражение по нескольким пунктам управления БпЛА сс рф.

Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Оперативная информация по состоянию на 18.00 31.03.2024 о российском вторжении

В течение суток зафиксировано 49 боевых столкновений.

В общем, враг нанес 23 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 41 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нашими подразделениями остановлена попытка проникновения ДРГ противника в районе населенного пункта Старая Гута Сумской области.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александровка Сумской области; Огирцево Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Буда-Воробьевская, Елино Черниговской области; Середина Буда, Лукашевка, Стариково Сумской области; Казачья Лопань, Лукьянцы, Терновая Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Петропавловка, Котляровка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Степная Новоселовка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Первомайское Харьковской области и Ямполовка Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское Луганской области; Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 7 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр, Роздоловка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Калиновка, Часов Яр, Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 9 атак в районах населенных пунктов Семеновка, Уманское, Первомайское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения с занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Бердичи, Орловка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Бердичи, Уманское, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка и восточнее Водяного Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 16 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Победа и Урожайное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Острое, Максимильяновка, Константиновка, Урожайное Донецкой области.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 2 атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Малиновка, Полтавка, Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток врагом осуществлено 2 атаки позиций наших войск на левом берегу Днепра. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Золотая Балка, Кизомыс, Антоновка, Крынки, Понятовка Херсонской области.

Согласно официальной информации, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 пунктам управления БпЛА, 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ и 1 артиллерийскому средству врага.

Напомним,

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