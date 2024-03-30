Зеленский заявил, что Украина может провести ограниченные наступательные операции, а чтобы вытеснить оккупантов, нужно больше оружия - WP

Украина может провести ограниченные наступательные операции, а чтобы вытеснить российских оккупантов, нужно больше оружия. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью The Washington Post, передает УНН.

Детали

Зеленский сказал, что пока Украина не узнает, что она сохраняет поддержку США, "мы останемся там, где сейчас есть на востоке". Президент, как пишет издание, сказал, что Украина может провести ограниченные наступательные операции, но "чтобы их (россиян - ред.) вытеснить, нам нужно больше оружия".

Отсутствие помощи от США означает отступать шаг за шагом - Зеленский

"Мы потеряли полгода", пока Конгресс спорил. "Мы больше не можем терять время. Украина не может быть политическим вопросом между сторонами", заявил Зеленский.

Он сказал, что критики помощи Украине не понимают ставок в войне.

"Если Украина упадет, путин разделит мир" на друзей и врагов россии, сказал Зеленский.

Зеленский назвал страны, которые могут быть под угрозой в случае проигрыша Украины

На вопрос, считает ли Зеленский президента США Джо Байдена слишком осторожным в поставках оружия, как иногда заявляют критики, Зеленский ответил: "Я думаю, что он осторожно относится к ядерной атаке со стороны россии".

По его мнению, путин не рискнул бы относительно ядерного обмена, но он признал, что российский диктатор непредсказуем. "Он сумасшедший. В мире нет никого, кто мог бы на 100% сказать, что он будет делать. Вот почему Байден осторожен", - сказал Зеленский.