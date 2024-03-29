Зеленский назвал страны, которые могут быть под угрозой в случае проигрыша Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
  •  49752 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
  •  71425 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
  •  91986 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  208230 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  133882 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  133311 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  153039 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143083 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145234 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153324 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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Публикации

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  208230 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  247043 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  604179 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  553374 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  565274 просмотра

Зеленский назвал страны, которые могут быть под угрозой в случае проигрыша Украины

По словам президента Зеленского, если Украина проиграет, путин может начать агрессию против Казахстана, стран Балтии, Польши, Германии и втянуть в войну НАТО.

Война •   •  8136 просмотра
Зеленский назвал страны, которые могут быть под угрозой в случае проигрыша Украины

Авиаудар по Одесской области: россияне использовали управляемые авиационные ракеты Х-59

29 марта 2024 года российские войска атаковали Одесскую область двумя управляемыми ракетами Х-59 с Черного моря, обе ракеты были сбиты Одесской зенитно-ракетной бригадой, но обломки ранили 15-летнего ребенка.

Война •   •  6943 просмотра
Авиаудар по Одесской области: россияне использовали управляемые авиационные ракеты Х-59

"Потенциально представляют собой военные преступления": Париж резко раскритиковал российские удары по украинским энергообъектам

Российские удары повредили энергетические объекты во многих регионах Украины, что Франция осудила как потенциальные военные преступления, в то же время высоко оценив стойкость Украины и подтвердив свою поддержку.

Война •   •  7646 просмотра
"Потенциально представляют собой военные преступления": Париж резко раскритиковал российские удары по украинским энергообъектам

Артиллеристы Нацгвардии выполнили почти 1300 огневых задач, поражено более 30 позиций противника

На этой неделе артиллерия Национальной гвардии Украины выполнила почти 1300 огневых задач, уничтожила более 30 вражеских позиций, обезвредила технику и личный состав противника на южном направлении.

Война •   •  7121 просмотра
Артиллеристы Нацгвардии выполнили почти 1300 огневых задач, поражено более 30 позиций противника

Два капитана морских судов рф получили подозрение за незаконный вывоз украинского зерна из оккупированного Крыма

Двух российских капитанов судов обвинили в незаконном вывозе украденного украинского зерна с оккупированных территорий через Севастопольский порт Крыма.

Война •   •  8123 просмотра
Два капитана морских судов рф получили подозрение за незаконный вывоз украинского зерна из оккупированного Крыма

Британская разведка: Украина не дает Черноморскому флоту демонстрировать силу в Крыму

Как отмечают в британской разведке, 24 марта Воздушные силы Украины нанесли ряд ударов по Крыму. Одной из целей был пункт связи Черноморского флота (ЧФ), расположенный в Севастополе.

Война •   •  12954 просмотра
Британская разведка: Украина не дает Черноморскому флоту демонстрировать силу в Крыму

москва требует от гауляйтеров полной паспортизации населения на оккупированных территориях до 2026 года - Центр нацсопротивления

Жители временно оккупированных территорий продолжают саботировать выдачу паспортов рф, а москва требует полной паспортизации населения до 2026 года.

Война •   •  13482 просмотра
москва требует от гауляйтеров полной паспортизации населения на оккупированных территориях до 2026 года - Центр нацсопротивления

Глава МИД Германии Бербок: публичное обсуждение по Taurus никуда нас не приведет

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предостерегает от продолжения публичных дискуссий о предоставлении Украине немецких крылатых ракет большой дальности "Таурус".

Война •   •  12615 просмотра
Глава МИД Германии Бербок: публичное обсуждение по Taurus никуда нас не приведет

35 стран уже дали согласие отправить военных и полицию во Францию на время Олимпиады - СМИ

Франция приглашает военных, полицейских и гражданских сотрудников из 45 иностранных стран присоединиться к обеспечению безопасности на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Новости Мира •   •  11579 просмотра
35 стран уже дали согласие отправить военных и полицию во Францию на время Олимпиады - СМИ

Вероятно из-за теракта в "Крокусе": в москве силовики устроили обыски в криптообменниках

Российские силовики провели обыски в офисах криптовалютных бирж ABCeX и Beribit в москве, что, возможно, связано с терактом в "Крокусе", где злоумышленники якобы получили средства и криптовалюту.

Криминал и ЧП •   •  11637 просмотра
Вероятно из-за теракта в "Крокусе": в москве силовики устроили обыски в криптообменниках