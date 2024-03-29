Зеленский назвал страны, которые могут быть под угрозой в случае проигрыша Украины

В случае поражения Украины российский диктатор владимир путин может начать агрессию против Казахстана, Балтийских стран, Польши и Германии. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS, и отметил, что путин втянет НАТО в войну, передает УНН.

Для него (Путина - ред.) мы являемся сателлитом рф. Сейчас мы, потом Казахстан, потом Балтийские страны, потом Польша, потом Германия, ну как минимум половина Германии. Он вернется туда - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что нужно всем понять, что путину все равно сколько еще будет жертв, чтобы получить то, что он хочет.

Он не остановится на Украине, он не остановится на жертвах в Украине. Он будет бросать и своих людей на смерть и другие государства. И втянет НАТО в войну, он втянет обязательно...Я вам точно говорю, что есть большая угроза, что потом американские солдаты будут вынуждены защищать страны НАТО, потому что Польша, прибалты - это первые кто под угрозой - заявил Зеленский.

Поэтому президент подчеркнул, что Конгрессу США нужно сохранить не только жизни украинцев.

Но и свое Американское будущее, свои семьи, а для этого нужно помогать сегодня Украине - отметил Зеленский.

Дополнение

Ранее Зеленский заявлял, что если Украина не выдержит, то россия пойдет дальше и точно нападет на страны НАТО.