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Зеленский назвал страны, которые могут быть под угрозой в случае проигрыша Украины
По словам президента Зеленского, если Украина проиграет, путин может начать агрессию против Казахстана, стран Балтии, Польши, Германии и втянуть в войну НАТО.
Авиаудар по Одесской области: россияне использовали управляемые авиационные ракеты Х-59
29 марта 2024 года российские войска атаковали Одесскую область двумя управляемыми ракетами Х-59 с Черного моря, обе ракеты были сбиты Одесской зенитно-ракетной бригадой, но обломки ранили 15-летнего ребенка.
"Потенциально представляют собой военные преступления": Париж резко раскритиковал российские удары по украинским энергообъектам
Российские удары повредили энергетические объекты во многих регионах Украины, что Франция осудила как потенциальные военные преступления, в то же время высоко оценив стойкость Украины и подтвердив свою поддержку.
Артиллеристы Нацгвардии выполнили почти 1300 огневых задач, поражено более 30 позиций противника
На этой неделе артиллерия Национальной гвардии Украины выполнила почти 1300 огневых задач, уничтожила более 30 вражеских позиций, обезвредила технику и личный состав противника на южном направлении.
Два капитана морских судов рф получили подозрение за незаконный вывоз украинского зерна из оккупированного Крыма
Двух российских капитанов судов обвинили в незаконном вывозе украденного украинского зерна с оккупированных территорий через Севастопольский порт Крыма.
Британская разведка: Украина не дает Черноморскому флоту демонстрировать силу в Крыму
Как отмечают в британской разведке, 24 марта Воздушные силы Украины нанесли ряд ударов по Крыму. Одной из целей был пункт связи Черноморского флота (ЧФ), расположенный в Севастополе.
москва требует от гауляйтеров полной паспортизации населения на оккупированных территориях до 2026 года - Центр нацсопротивления
Жители временно оккупированных территорий продолжают саботировать выдачу паспортов рф, а москва требует полной паспортизации населения до 2026 года.
Глава МИД Германии Бербок: публичное обсуждение по Taurus никуда нас не приведет
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предостерегает от продолжения публичных дискуссий о предоставлении Украине немецких крылатых ракет большой дальности "Таурус".
35 стран уже дали согласие отправить военных и полицию во Францию на время Олимпиады - СМИ
Франция приглашает военных, полицейских и гражданских сотрудников из 45 иностранных стран присоединиться к обеспечению безопасности на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Вероятно из-за теракта в "Крокусе": в москве силовики устроили обыски в криптообменниках
Российские силовики провели обыски в офисах криптовалютных бирж ABCeX и Beribit в москве, что, возможно, связано с терактом в "Крокусе", где злоумышленники якобы получили средства и криптовалюту.