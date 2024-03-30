Отсутствие помощи от США означает отступать шаг за шагом - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
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МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
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В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
  •  125835 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  260320 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  135613 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  134153 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  153466 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143174 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145316 просмотра

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Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153391 просмотра

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Отсутствие помощи от США означает отступать шаг за шагом - Зеленский

По словам Президента Зеленского, без поддержки США не будет хватать противовоздушной обороны, ракет "Патриот", средств радиоэлектронной борьбы и артиллерийских снарядов, что заставит отступать шаг за шагом.

Война •   •  12017 просмотра
Отсутствие помощи от США означает отступать шаг за шагом - Зеленский

В Европарламенте призывают расследовать возможный подкуп депутатов россией - Politico

В Европарламенте прозвучали призывы провести расследование в отношении депутатов и кандидатов на предстоящих европейских выборах, чтобы убедиться, что ни один из них не финансируется россией.

Новости Мира •   •  11266 просмотра
В Европарламенте призывают расследовать возможный подкуп депутатов россией - Politico

Аварийные отключения везде отменили, в Харькове до сих пор ограничения, из-за ночной атаки рф были перебои в Одесской области - Минэнерго

Из-за атаки вражеского беспилотника ночью было отключено оборудование на одной из подстанций в Одесской области, но все потребители были подключены, и сейчас дефицита электроэнергии в энергосистеме нет.

Война •   •  16371 просмотра
Аварийные отключения везде отменили, в Харькове до сих пор ограничения, из-за ночной атаки рф были перебои в Одесской области - Минэнерго

"Быстро, как в Лас-Вегасе": Федоров анонсировал брак по видеосвязи в "Дія"

Отныне украинцы могут заключать брак с помощью видеозвонка через приложение "Дія", что позволяет парам, разведенным войной, легально жениться - работник ЗАГСа будет проводить церемонию дистанционно, а документы будут заверяться цифровой подписью.

Общество •   •  15709 просмотра
"Быстро, как в Лас-Вегасе": Федоров анонсировал брак по видеосвязи в "Дія"

Атака рф на Каменское в Днепропетровской области унесла жизнь мужчины

36-летний мужчина скончался в больнице от тяжелых ранений, полученных во время атаки на Каменское в Днепропетровской области, а 47-летний мужчина остается в больнице в состоянии средней тяжести.

Война •   •  14908 просмотра
Атака рф на Каменское в Днепропетровской области унесла жизнь мужчины

россияне ночью обстреляли центр Херсона, есть повреждения - ГВА

Российские войска ночью обстреляли центральный район Херсона с оккупированных территорий, повредив нежилые помещения.

Война •   •  14863 просмотра
россияне ночью обстреляли центр Херсона, есть повреждения - ГВА

"Не можем позволить себе дальнейших задержек": Белый дом призвал Конгресс одобрить помощь Украине для усиления ПВО на фоне атак рф

россия осуществила один из крупнейших воздушных ударов по энергосистеме Украины, лишив многих людей тепла, воды и электроэнергии, поэтому Белый дом призвал Палату представителей без промедлений принять законопроект о помощи Украине.

Война •   •  17252 просмотра
"Не можем позволить себе дальнейших задержек": Белый дом призвал Конгресс одобрить помощь Украине для усиления ПВО на фоне атак рф

Зеленский уволил Шефира с должности первого помощника

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 30 марта уволил Сергея Шефира с должности своего первого помощника.

политика •   •  20482 просмотра
Зеленский уволил Шефира с должности первого помощника

россияне распространяют фейк о марках якобы от "Укрпочты" с горящим "Крокус Сити Холлом" - ЦПД СНБО

россияне распространяют фальшивые марки с изображением горящего "Крокус Сити Холла", ложно утверждая, что они от "Укрпочты", в рамках дезинформационных усилий.

Война •   •  20086 просмотра
россияне распространяют фейк о марках якобы от "Укрпочты" с горящим "Крокус Сити Холлом" - ЦПД СНБО

рф пыталась разоблачать и обходить системы ПВО - Гуменюк о ночной атаке

Во время недавней атаки беспилотников россия пыталась разоблачить и обойти украинские системы противовоздушной обороны, потенциально собирая информацию для дальнейших атак.

Война •   •  19313 просмотра
рф пыталась разоблачать и обходить системы ПВО - Гуменюк о ночной атаке