Отсутствие помощи от США означает отступать шаг за шагом - Зеленский

Если нет поддержки США, это означает, что у нас нет ни ПВО, ни ракет Patriot, ни средств РЭБ, ни 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это означает, что мы будем возвращаться назад, отступать шаг за шагом, маленькими шагами. Также без поддержки Конгресса будет большой дефицит ракет. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью The Washington Post, передает УНН.

Если нет поддержки США, это означает, что у нас нет ни ПВО, ни ракет Patriot, ни средств радиоэлектронной борьбы, ни 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это означает, что мы будем возвращаться назад, отступать шаг за шагом, маленькими шагами - заявил Зеленский.

Чтобы описать военную ситуацию, Зеленский взял лист бумаги и нарисовал простую схему зоны боевых действий.

"Если вам нужно 8 тысяч выстрелов в день, чтобы защитить линию фронта, а у вас есть, например, только 2000 выстрелов, вам придется делать их меньше. Как? Конечно, отступая. Сделать переднюю линию фронта короче. Если фронт сломается, россияне могут пойти в крупные города", - рассказал Зеленский.

"Мы пытаемся найти какой-то способ не отступать", - отметил Зеленский.

После захвата россиянами Авдеевки в феврале, по его словам, "мы стабилизировали ситуацию благодаря разумным шагам наших военных".

Зеленский: Украина смогла стабилизировать ситуацию на фронте

По словам Зеленского, если фронт останется стабильным, Украина может вооружать и готовить новые бригады в тылу для проведения нового контрнаступления позже в этом году.

Зеленский резюмировал реальность этого конфликта с нулевой суммой: "Если вы не будете делать шаги вперед для подготовки нового контрнаступления, россия их сделает. Вот чему мы научились в этой войне: если вы этого не сделаете, это сделает россия".

На вопрос, не хватает ли Украине перехватчиков и другого оружия противовоздушной обороны для защиты городов и инфраструктуры, Зеленский ответил: "Это правда. Я не хочу, чтобы россия знала, сколько у нас ракет ПВО, но в принципе вы правы. Без поддержки Конгресса мы будем иметь большой дефицит ракет. Это проблема. Мы наращиваем собственные системы противовоздушной обороны, но этого недостаточно".

Дополнение

The Hill сообщало, что демократы в Конгрессе США готовы поддержать предложение по помощи Украине в кредит.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что первоочередным для Конгресса США является согласование бюджета правительства страны на текущий год, но предоставление дополнительной помощи Украине рассматривается.