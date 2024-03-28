Зеленский: Украина смогла стабилизировать ситуацию на фронте

Украине удалось сдержать наступление россиян и стабилизировать ситуацию, но отразить еще одно наступление мы не в состоянии, сказал Президент Владимир Зеленский в интервью CBS News, пишет УНН.

Мы стабилизировали ситуацию. Это лучше, чем было два-три месяца назад, когда у нас был большой дефицит артиллерийских боеприпасов, различных видов вооружения. Мы абсолютно не видели большого, огромного контрнаступления со стороны россии... Успеха не имели - сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что украинские войска не готовы отразить еще одно крупное наступление, которое ожидается в ближайшее время.

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Как пишет The Economist, россия может начать масштабное наступление, подобное прошлогоднему, а способность Украины защитить себя сейчас выглядит менее уверенной, чем раньше.