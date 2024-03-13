Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
россияне наступают на семи направлениях, оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной - Генштаб
Мощная и своевременная демонстрация европейского единства: Кулеба о решении увеличить Европейский фонд мира на 5 млрд евро
Европарламент поддержал продление торговых льгот для Молдовы. Какая ситуация с Украиной?
Польша отзывает более 50 послов, которые были назначены предыдущей властью
Модель трибунала для привлечения путина к ответственности за войну в Украине согласуют в этом году - Костин
Атаки дронов затронули за два дня более 10% нефтеперерабатывающих мощностей рф
Поможет экспортировать технологии: приложение "Дія" открывает код
Мобилизация заключенных: в ВР подали законопроект
В Украине закроют школы, где учится менее 45 детей: в МОН объяснили, что будет с учениками и учителями
В Киеве столкнулись семь автомобилей: затруднено движение от бульвара Леси Украинки в направлении улицы Бассейной
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россияне наступают на семи направлениях, оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной - Генштаб
За минувшие сутки на украинском фронте произошло 70 боевых столкновений, при этом россияне атаковали на семи направлениях, а украинские защитники отбили 19 вражеских атак только в районе Новопавловского.
Мощная и своевременная демонстрация европейского единства: Кулеба о решении увеличить Европейский фонд мира на 5 млрд евро
Министр иностранных дел Украины поблагодарил ЕС за согласие увеличить Европейский фонд мира на 5 миллиардов евро в 2024 году для оказания военной помощи для защиты Украины от российского вторжения, назвав это мощной демонстрацией европейского единства и решимости.
Европарламент поддержал продление торговых льгот для Молдовы. Какая ситуация с Украиной?
Европейский парламент одобрил продление приостановления ввозных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС еще на год до 5 июня 2025 года, а также продлил приостановление всех пошлин на импорт из Молдовы до 24 июля 2025 года.
Польша отзывает более 50 послов, которые были назначены предыдущей властью
Министерство иностранных дел Польши решило отозвать более 50 послов и более десятка кандидатов на должности послов, заменив дипломатический персонал, назначенный предыдущим правительством, чтобы лучше справляться со сложными вызовами, которые стоят перед польской внешней политикой.
Модель трибунала для привлечения путина к ответственности за войну в Украине согласуют в этом году - Костин
По словам Генерального прокурора Украины Андрея Костина, ожидается, что правовая модель специального трибунала для привлечения к ответственности высшего руководства России за преступление агрессии против Украины будет согласована в этом году.
Атаки дронов затронули за два дня более 10% нефтеперерабатывающих мощностей рф
Удары беспилотников за последние два дня повредили объекты, на которые приходится 12% нефтеперерабатывающих мощностей россии, причем пострадали крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы.
Поможет экспортировать технологии: приложение "Дія" открывает код
Украинское приложение "Дія" отныне имеет открытый исходный код, что позволит другим странам импортировать и запускать собственные государственные сервисы на основе технологий "Дії".
Мобилизация заключенных: в ВР подали законопроект
В украинский парламент подан законопроект, который предлагает условно-досрочное освобождение от тюремного заключения для тех, кто согласится на военную службу по контракту во время нынешнего конфликта.
В Украине закроют школы, где учится менее 45 детей: в МОН объяснили, что будет с учениками и учителями
С 1 сентября 2025 года украинское правительство прекратит финансирование заработной платы учителей в школах, где учится менее 45 учеников, а с 1 сентября 2026 года - в школах, где учится менее 60 учеников, кроме начальной школы, с целью повышения качества образования и оптимизации количества учебных заведений в сельской местности.
В Киеве столкнулись семь автомобилей: затруднено движение от бульвара Леси Украинки в направлении улицы Бассейной
Семь автомобилей столкнулись на бульваре Леси Украинки в Киеве, затруднив движение в направлении улицы Бассейной.