россияне наступают на семи направлениях, оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной - Генштаб

В течение суток на украинском фронте состоялось 70 боевых столкновений. Россияне наступали на семи направлениях. Больше всего - на Новопавловском. Там наши защитники отбили 19 атак врага. Об этом отчитывается Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток 70 боевых столкновений. В общем враг нанес 2 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. - говорится в отчете Генштаба ВСУ.

Детали

На Купянском направлении наши защитники отбили 4 атаки противника в районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, где противник пытался вытеснить подразделения с занимаемых позиций.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 5 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении, Силами обороны отражено 3 атаки противника в районах восточнее Часового Яра, Богдановки и Клищеевки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить свое тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 14 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.

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На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 19 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

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На Херсонском направлении, враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 2 безуспешные штурмовые действия на позиции наших защитников.

Дополнительно

Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по позициям врага. Еще один район сосредоточения личного состава противника поразили бойцы из украинского подразделения ракетных войск и артиллерии.

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