Способствовала становлению оккупационной власти, выполняла преступные приказы - подозревается жительница Херсонщины

О подозрении в коллаборационной деятельности 54-летней жительнице Херсонской области, которая добровольно заняла должность так называемого "старосты" в незаконно созданном "Бургунском сельском совете".

Об этом передает УНН, со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.

Детали

Следствие выяснило, что подозреваемая способствовала становлению оккупационной власти, реализуя ее преступные приказы:

54-летняя подозреваемая в апреле 2022 года добровольно заняла должность так называемого "старосты" в незаконно созданном "Бургунском сельском совете".

Выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

Под процессуальным руководством Бериславской окружной прокуратуры жительнице региона заочно сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Дополнение

Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним,

Коллаборантке из Херсона грозит 15 лет лишения свободы и конфискация имущества за незаконную "паспортизацию" и содействие в принудительной депортации украинцев. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Депутата Херсонского областного совета задержали за сотрудничество с россией во время оккупации - подготовку захваченных больниц под военные госпитали для раненых российских военных и поставки медикаментов оккупантам.