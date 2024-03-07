У Херсоні колаборантці загрожує 15 років за незаконну "паспортизацію" та сприяння депортації українців
Київ • УНН
Колаборантці з Херсона загрожує 15 років позбавлення волі та конфіскація майна за незаконну видачу паспортів та сприяння примусовій депортації українців під час російської окупації.
Колаборантці з Херсона загрожує 15 років позбавлення волі та конфіскація майна за незаконну "паспортизацією" та сприяння в примусовій депортації українців. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.
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Служба безпеки України розкрила діяльність колаборантки, яка протягом окупації Херсона активно співпрацювала з агресором.
За даними, у червні 2022 року ворожа поплічниця обіймала посаду "інспектора відділу з питань громадянства" в окупаційному "головному управлінні МВС по Херсонській області".
На цій посаді колаборантка оформляла документацію для примусової депортації українців та займалася незаконною "паспортизацією" місцевих мешканців.
Після звільнення Херсона вона намагалася уникнути відповідальності, змінивши місце проживання, але служба безпеки зібрала достатньо доказів її злочинної діяльності.
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Фігурантці повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Зараз вона перебуває під вартою без права внесення застави.
Розслідування триває, а зловмисниці загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.
У Херсоні затримали колаборантку, яка під час окупації міста примусово "паспортизувала" пільговиків10.01.24, 15:17 • 21624 перегляди