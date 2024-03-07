В Херсоне коллаборантке грозит 15 лет за незаконную "паспортизацию" и содействие депортации украинцев
Киев • УНН
Коллаборантке из Херсона грозит 15 лет лишения свободы и конфискация имущества за незаконную выдачу паспортов и содействие принудительной депортации украинцев во время российской оккупации.
Коллаборантке из Херсона грозит 15 лет лишения свободы и конфискация имущества за незаконную "паспортизацию" и содействие в принудительной депортации украинцев. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.
Детали
Служба безопасности Украины раскрыла деятельность коллаборационистки, которая в течение оккупации Херсона активно сотрудничала с агрессором.
По данным, в июне 2022 года вражеская приспешница занимала должность "инспектора отдела по вопросам гражданства" в оккупационном "главном управлении МВД по Херсонской области".
На этой должности коллаборационистка оформляла документацию для принудительной депортации украинцев и занималась незаконной "паспортизацией" местных жителей.
После освобождения Херсона она пыталась избежать ответственности, сменив место жительства, но служба безопасности собрала достаточно доказательств ее преступной деятельности.
Добавим
Фигурантке сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Сейчас она находится под стражей без права внесения залога.
Расследование продолжается, а злоумышленнице грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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