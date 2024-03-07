В Херсоне коллаборантке грозит 15 лет за незаконную "паспортизацию" и содействие депортации украинцев

Коллаборантке из Херсона грозит 15 лет лишения свободы и конфискация имущества за незаконную "паспортизацию" и содействие в принудительной депортации украинцев. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Служба безопасности Украины раскрыла деятельность коллаборационистки, которая в течение оккупации Херсона активно сотрудничала с агрессором.

По данным, в июне 2022 года вражеская приспешница занимала должность "инспектора отдела по вопросам гражданства" в оккупационном "главном управлении МВД по Херсонской области".

На этой должности коллаборационистка оформляла документацию для принудительной депортации украинцев и занималась незаконной "паспортизацией" местных жителей.

После освобождения Херсона она пыталась избежать ответственности, сменив место жительства, но служба безопасности собрала достаточно доказательств ее преступной деятельности.

Добавим

Фигурантке сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Сейчас она находится под стражей без права внесения залога.

Расследование продолжается, а злоумышленнице грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В Херсоне задержали коллаборационистку, которая во время оккупации города принудительно "паспортизировала" льготников