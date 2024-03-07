ukenru
Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

В Херсоне коллаборантке грозит 15 лет за незаконную "паспортизацию" и содействие депортации украинцев

В Херсоне коллаборантке грозит 15 лет за незаконную "паспортизацию" и содействие депортации украинцев

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 04:09  •  1158 просмотра

Read in English

Коллаборантке из Херсона грозит 15 лет лишения свободы и конфискация имущества за незаконную выдачу паспортов и содействие принудительной депортации украинцев во время российской оккупации.

Коллаборантке из Херсона грозит 15 лет лишения свободы и конфискация имущества за незаконную "паспортизацию" и содействие в принудительной депортации украинцев. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Служба безопасности Украины раскрыла деятельность коллаборационистки, которая в течение оккупации Херсона активно сотрудничала с агрессором.

По данным, в июне 2022 года вражеская приспешница занимала должность "инспектора отдела по вопросам гражданства" в оккупационном "главном управлении МВД по Херсонской области".

На этой должности коллаборационистка оформляла документацию для принудительной депортации украинцев и занималась незаконной "паспортизацией" местных жителей.

После освобождения Херсона она пыталась избежать ответственности, сменив место жительства, но служба безопасности собрала достаточно доказательств ее преступной деятельности.

Добавим

Фигурантке сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Сейчас она находится под стражей без права внесения залога.

Расследование продолжается, а злоумышленнице грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В Херсоне задержали коллаборационистку, которая во время оккупации города принудительно "паспортизировала" льготников10 января 2024, 13:17 • 20602 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаКриминал и ЧП
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
khersonХерсон
Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
  •  110908 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
  •  126645 просмотра

Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией

Эксклюзив
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
  •  118831 просмотра

За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ

Эксклюзив
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
  •  112846 просмотра

Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт

Эксклюзив
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
  •  111565 просмотра

На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
  •  107501 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков

Эксклюзив
Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
05.03.24  •  173014 просмотра

Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт

Эксклюзив
Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
05.03.24  •  215253 просмотра

Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

Эксклюзив
Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт
05.03.24  •  163168 просмотра

Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
04.03.24  •  186747 просмотра

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

Новости по теме
В Херсоне коллаборантке грозит 15 лет за незаконную "паспортизацию" и содействие депортации украинцев

В Херсоне коллаборантке грозит 15 лет за незаконную "паспортизацию" и содействие депортации украинцев

  •  1158 просмотра
День рождения телефонного аппарата, Всемирный день книги. Что еще можно отметить седьмого марта

День рождения телефонного аппарата, Всемирный день книги. Что еще можно отметить седьмого марта

  •  696 просмотра
Партизан АТЭШ взорвал железнодорожный релейный шкаф в рф

Партизан АТЭШ взорвал железнодорожный релейный шкаф в рф

  •  2941 просмотра
В Германии предлагают сократить помощь новым украинским беженцам

В Германии предлагают сократить помощь новым украинским беженцам

  •  6704 просмотра
Ким Чен Ын возглавляет военные учения и призывает к подготовке к войне

Ким Чен Ын возглавляет военные учения и призывает к подготовке к войне

  •  9138 просмотра
Скульптуры украинского художника, изображающие разрушенные войной города, выставят в Италии

Скульптуры украинского художника, изображающие разрушенные войной города, выставят в Италии

  •  8364 просмотра
В Виннице задержали злоумышленников, которые требовали 7 тысяч долларов несуществующего долга

В Виннице задержали злоумышленников, которые требовали 7 тысяч долларов несуществующего долга

  •  7230 просмотра
Медики Газы предупреждают об угрозе голода: уже умерло по меньшей мере 20 человек

Медики Газы предупреждают об угрозе голода: уже умерло по меньшей мере 20 человек

  •  9173 просмотра
Около 17 000 обращений поступило в НИБ в феврале по пострадавшим от российской агрессии

Около 17 000 обращений поступило в НИБ в феврале по пострадавшим от российской агрессии

  •  9941 просмотра
Украина и Великобритания обсудили ядерную угрозу на Запорожской АЭС на фоне российской оккупации

Украина и Великобритания обсудили ядерную угрозу на Запорожской АЭС на фоне российской оккупации

  •  11743 просмотра

Популярные

Зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб в Сумской области

Зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб в Сумской области

  •  34919 просмотра
Галущенко обсудил сотрудничество в энергетике с главой Федеральной экономической палаты Австрии

Галущенко обсудил сотрудничество в энергетике с главой Федеральной экономической палаты Австрии

  •  44829 просмотра
В порту Одессы Зеленский и премьер Греции ознакомились с функционированием "зернового коридора"

В порту Одессы Зеленский и премьер Греции ознакомились с функционированием "зернового коридора"

  •  34339 просмотра
Какие преимущества кредитования дает новый закон "Об аграрных нотах" - Минагро

Какие преимущества кредитования дает новый закон "Об аграрных нотах" - Минагро

  •  31987 просмотра
Ситуация на фронте тяжелая, но контролируемая, рф бросает на штурм все, что может - Павлюк

Ситуация на фронте тяжелая, но контролируемая, рф бросает на штурм все, что может - Павлюк

  •  32504 просмотра

Публикации

Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

  •  121481 просмотра
Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

5 марта 2024, 14:54  •  148493 просмотра
Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

5 марта 2024, 10:27  •  154617 просмотра
У соратника Гройсмана попытались объяснить как "на бумаге" отремонтировали лицей, пострадавший от ракетного удара: детали

У соратника Гройсмана попытались объяснить как "на бумаге" отремонтировали лицей, пострадавший от ракетного удара: детали

4 марта 2024, 09:40  •  225238 просмотра
Как не заметить слона: соратник Гройсмана сделал вид, что коррупции среди подчиненных ему педагогов не существует

Как не заметить слона: соратник Гройсмана сделал вид, что коррупции среди подчиненных ему педагогов не существует

1 марта 2024, 13:59  •  323500 просмотра

В Херсоне коллаборантке грозит 15 лет за незаконную "паспортизацию" и содействие депортации украинцев

Коллаборантке из Херсона грозит 15 лет лишения свободы и конфискация имущества за незаконную выдачу паспортов и содействие принудительной депортации украинцев во время российской оккупации.

Война •   •  1158 просмотра
В Херсоне коллаборантке грозит 15 лет за незаконную "паспортизацию" и содействие депортации украинцев

День рождения телефонного аппарата, Всемирный день книги. Что еще можно отметить седьмого марта

7 марта 1876 года американский изобретатель Александер Грэм Белл получил патент на первый в мире телефон, который произвел революцию в сфере связи и изменил ход человеческой истории.

УНН Lite •   •  696 просмотра
День рождения телефонного аппарата, Всемирный день книги. Что еще можно отметить седьмого марта

Партизан АТЭШ взорвал железнодорожный релейный шкаф в рф

Агент АТЭШ взорвал релейный шкаф возле железнодорожной станции в московской области, имея целью вывести из строя линии снабжения российской армии.

Война •   •  2941 просмотра
Партизан АТЭШ взорвал железнодорожный релейный шкаф в рф

В Германии предлагают сократить помощь новым украинским беженцам

Одна из партий Германии предлагает прекратить выплату гражданской помощи новоприбывшим украинским беженцам и уменьшить социальные стимулы для них, ограничив помощь 460 евро в месяц в соответствии с Законом о помощи искателям убежища.

Общество •   •  6704 просмотра
В Германии предлагают сократить помощь новым украинским беженцам

Ким Чен Ын возглавляет военные учения и призывает к подготовке к войне

Ким Чен Ын лично руководил масштабными военными учениями, включая штурм пограничных постов. Он призвал армию готовиться к войне на фоне ежегодных совместных американо-южнокорейских военных учений, что привело к эскалации напряженности в отношениях с Южной Кореей.

Война •   •  9138 просмотра
Ким Чен Ын возглавляет военные учения и призывает к подготовке к войне

Скульптуры украинского художника, изображающие разрушенные войной города, выставят в Италии

Выставка украинского художника Александра Животкова из более 30 скульптур, посвященных событиям и местам, таким как Буча, Мариуполь, Ирпень, Херсон и Винница откроется в итальянской Падуе 7 марта.

Война •   •  8364 просмотра
Скульптуры украинского художника, изображающие разрушенные войной города, выставят в Италии

В Виннице задержали злоумышленников, которые требовали 7 тысяч долларов несуществующего долга

В Виннице полиция задержала группу злоумышленников, которые требовали $7 000 у местного жителя, ложно заявив о несуществующем долге за недоставленную посылку, применяя психологическое давление и физическое избиение.

Криминал и ЧП •   •  7230 просмотра
В Виннице задержали злоумышленников, которые требовали 7 тысяч долларов несуществующего долга

Медики Газы предупреждают об угрозе голода: уже умерло по меньшей мере 20 человек

Медицинские работники в Газе предупреждают о серьезной угрозе голода и смертей из-за недоедания среди наиболее уязвимых слоев населения, включая младенцев и детей, вызванной жесткими ограничениями Израиля на поставки продуктов питания, топлива, воды и медикаментов.

Война •   •  9173 просмотра
Медики Газы предупреждают об угрозе голода: уже умерло по меньшей мере 20 человек

Около 17 000 обращений поступило в НИБ в феврале по пострадавшим от российской агрессии

В феврале 2024 года Национальное информационное бюро получило около 17 000 обращений относительно военнопленных, пропавших без вести, депортированных и вынужденно перемещенных лиц из-за вооруженной агрессии рф против Украины.

Общество •   •  9941 просмотра
Около 17 000 обращений поступило в НИБ в феврале по пострадавшим от российской агрессии

Украина и Великобритания обсудили ядерную угрозу на Запорожской АЭС на фоне российской оккупации

Министр энергетики Украины обсудил угрозу ядерного инцидента на оккупированной рф Запорожской атомной электростанции с представителем Великобритании на заседании Совета управляющих МАГАТЭ.

Война •   •  11743 просмотра
Украина и Великобритания обсудили ядерную угрозу на Запорожской АЭС на фоне российской оккупации