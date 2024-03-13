Авдеевское направление: бойцы Третьей штурмовой рассказали о текущей ситуации на этом участке фронта и потерях врага

Полтысячи оккупантов, два десятка бронированных машин и танков врага и немало другой техники уничтожили бойцы Третьей штурмовой на Авдеевском направлении. О ситуации на этом участке фронта, и как наши защитники "стирают" вражескую пехоту рассказали в пресс-службе подразделения, передает УНН.

По состоянию на сейчас на счету подразделений бригады: более 500 ликвидированных оккупантов; до 20 вражеских бронированных машин и танков; ЗРК, артсистемы, САУ и значительное количество автотехники россиян. - отчитались в ЗОШБр.

Детали

Коммуникационщики военных сообщили, что после выхода из Авдеевки и освобождения Красногоровки Третья отдельная штурмовая бригада отражать вражеские штурмы врага на Авдеевском направлении, и не позволяет оккупантам прорваться вглубь оборонительной линии. Они отмечают, что текущая оперативная ситуация - "сверхсложная"

Так, по численности потерь, противнику было нанесено критическое поражение на уровне полка, но превосходящие количественно вооруженные силы рф не отступают. Боевая обстановка остается сверхсложной. - отметили в ЗОШБр.

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Напомним

По сообщению бойцов 3-й штурмовой бригады, украинские войска выбили российских оккупантов из Красногоровки, что в Донецкой области еще 28 февраля.

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