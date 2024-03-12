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Генштаб: россияне усилили наступление на Авдеевском направлении
Российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевском направлении, где за сутки украинские защитники отбили 22 обстрела, а всего во вторник на украинском фронте произошло 78 боевых столкновений.
В Кривом Роге в результате удара рф количество пострадавших возросло до 48: среди них 10 детей
48 человек, в том числе 10 детей, получили ранения в результате российского ракетного обстрела Кривого Рога, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации.
Атака рф на Кривой Рог: количество пострадавших возросло до 38, еще четырех человек удалось спасти
В результате российского ракетного обстрела Кривого Рога количество жертв возросло до 38, в том числе детей, 4 человек удалось спасти, поисково-спасательные работы продолжаются, а прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Возводятся "зубы дракона", противотанковые рвы и опорные пункты: Синегубов о строительстве фортификаций на Харьковщине
Украина строит масштабные фортификационные сооружения в Харьковской области, включая "зубы дракона", противотанковые рвы, опорные пункты и блиндажи, где более 500 строителей и 200 единиц техники работают круглосуточно под постоянными вражескими обстрелами.
Включает боеприпасы HIMARS, ракеты ПВО и не только: что известно о новом пакете помощи США для Украины
Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Украине, включающем боеприпасы для HIMARS, ракеты для противовоздушной обороны и другое оборудование.
Смертоносная атака рф на Кривой Рог: количество жертв возросло до трех, а количество пострадавших - до 36
Три человека погибли и 36 получили ранения, в том числе 7 детей, в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу.
Пожар в приюте для беженцев в Берлине: сгорела палатка где жили более трех сотен украинцев
В палаточном городке украинских беженцев на территории бывшего аэропорта Тегель в Берлине произошел масштабный пожар, в результате которого сгорела палатка площадью 1000 квадратных метров, в которой находилось до 380 беженцев, но никто серьезно не пострадал.
Продолжается спасательная операция, под завалами ищут людей: Зеленский о ракетном ударе рф по Кривому Рогу
Российский ракетный удар по жилому дому в Кривом Роге привел к гибели 2 человек, более 30 получили ранения, продолжается спасательная операция по поиску людей под завалами.
В Конгрессе начали сбор подписей за петицию, которая позволит рассмотреть помощь Украине в обход спикера
Демократы в Палате представителей США хотят обойти спикера-республиканца Майка Джонсона и заставить проголосовать за пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов.
США объявили о предоставлении Украине пакета военной помощи на 300 млн долларов
Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов, включая несколько армейских тактических ракетных комплексов, что стало первой такой помощью с декабря 2023 года.