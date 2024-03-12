Генштаб: россияне усилили наступление на Авдеевском направлении

Оккупанты с рф оживили наступательные действия на Авдеевском направлении. В течение суток украинские защитники на этом направлении отбили 22 атаки захватчиков. В общем, в течение вторника на украинском фронте всего состоялось 78 боевых столкновений. Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток зафиксировано 78 боевых столкновений. В общем враг нанес 9 ракетных и 73 авиационных удара, совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. - говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Детали

На Купянском направлении россияне совершили 4 неудачных штурма возле Синьковки и Табаевки, что на Харьковщине. Таким образом они пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.

На Лиманском направлении армейцы рф наступали при поддержке авиации. Украинские защитники отбили 6 атак врага вблизи Белогоровки Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны выстояли 6 штурмов россиян, которые атаковали восточнее Часового Яра, Ивановского и Клищеевки, в Донецкой области

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На Авдеевском направлении наши защитники отбили 22 атаки врага. Россияне под прикрытием авиации наступали возле Бердичева, Орловки, Тоненького и Первомайского.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Прикрываясь авиацией захватчики штурмовали украинские позиции 19 раз, безуспешно пытаясь прорвать украинскую оборону.

На Ореховском направлении рашисты также под прикрытием с воздуха штурмовали позиции Сил обороны 6 раз у Старомайорского Донецкой области, а также западнее Вербового и Роботино Запорожской области. Впрочем попытки россиян были безуспешны.

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На Херсонском направлении, враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Там в течение суток состоялось три безуспешные штурмы на позиции наших защитников.

Дополнительно

Авиация Сил обороны во вторник нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

А зенитчики из подразделений ракетных войск и артиллерии поразили одну артиллерийскую систему противника и две ПВО россиян, а также одну позицию оккупантов с личным составом.