Гуменюк о ситуации в Крынках: Силы обороны продолжают удерживать плацдарм

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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nataliia-humeniukНаталья Гуменюк
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
dneprДнепр (река)
khersonХерсон
Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
  •  100112 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
  •  118456 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
  •  117571 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
  •  111070 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
  •  113293 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
11 марта 2024, 08:58  •  104856 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  188812 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  177714 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  173456 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  275579 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

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8 марта 2024, 15:00  •  245654 просмотра
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Гуменюк о ситуации в Крынках: Силы обороны продолжают удерживать плацдарм

Украинские войска продолжают удерживать плацдарм в районе Крынок Херсонской области, несмотря на чрезвычайно тяжелые условия и на фоне попыток россиян атаковать без поддержки бронетехники.

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Гуменюк о ситуации в Крынках: Силы обороны продолжают удерживать плацдарм

Враг сосредоточил атакующие усилия на Лиманском направлении - Лысогор

Противник сосредоточил свои атакующие усилия на Лиманском направлении, пытаясь при поддержке авиации и артиллерии продвинуться в районе Белогоровки и южнее Невского.

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Враг сосредоточил атакующие усилия на Лиманском направлении - Лысогор

Для путина перемирие было бы способом перевести дух - Зеленский о предложении Папы Римского

Для путина перемирие было бы способом перевести дыхание и восстановить боеспособность своей армии, а не настоящими переговорами, заявил Зеленский, комментируя предложение Папы Римского о переговорах.

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Для путина перемирие было бы способом перевести дух - Зеленский о предложении Папы Римского

Китай поддерживает рф экономически и наращивает торговлю с ней - разведслужбы США

Китай оказывает экономическую и безопасностную помощь россии на фоне ее войны в Украине, поддерживая промышленную базу страны-агрессора, а также создает угрозы влияния на выборы в США 2024 года. Также остаются ожидания потенциальной агрессии против Тайваня со стороны КНР.

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Китай поддерживает рф экономически и наращивает торговлю с ней - разведслужбы США

"Вопрос для Шольца": Зеленский не стал прямо отвечать о возможности получения ракет Taurus

Зеленский прямо не ответил на вопрос о возможности получения Украиной немецких крылатых ракет "Таурус", предложив спросить об этом Шольца.

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"Вопрос для Шольца": Зеленский не стал прямо отвечать о возможности получения ракет Taurus

Зеленский: 90% европейских лидеров на стороне Украины, Орбан иногда ведет "очень опасную игру"

Президент Зеленский заявил, что 90% европейских лидеров поддерживают Украину, хоть некоторые общества и имеют разные мнения, а премьер-министр Венгрии Орбан иногда играет в опасную игру.

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Зеленский: 90% европейских лидеров на стороне Украины, Орбан иногда ведет "очень опасную игру"

россияне ночью и утром ударили по шести громадам Сумщины: было почти 100 взрывов

Ночью и утром россияне атаковали шесть громад в Сумской области, вызвав почти 100 взрывов.

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россияне ночью и утром ударили по шести громадам Сумщины: было почти 100 взрывов

Оккупанты за сутки ранили трех жителей Донетчины - Филашкин

За минувшие сутки трое жителей Донецкой области были ранены российскими оккупантами - двое в Селидово и один в Торецке.

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Оккупанты за сутки ранили трех жителей Донетчины - Филашкин

В рф заявили о массированной ночной атаке дронов: под ударами были нефтяной завод и нефтебаза

Массированные ночные атаки беспилотников поразили нефтяной завод и нефтебазу в российских регионах, вызвав пожары.

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В рф заявили о массированной ночной атаке дронов: под ударами были нефтяной завод и нефтебаза

Ермак - Салливану: нужно скорейшее одобрение в Конгрессе США помощи Украине

Ермак обсудил с Салливаном насущные военные потребности Украины, подчеркнул важность одобрения Палатой представителей пакета помощи, поблагодарил Байдена за его решительную поддержку Украины в ежегодном обращении к Конгрессу.

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Ермак - Салливану: нужно скорейшее одобрение в Конгрессе США помощи Украине