Гуменюк о ситуации в Крынках: Силы обороны продолжают удерживать плацдарм

Силы обороны продолжают удерживать плацдарм в районе Крынок на левобережье Херсонской области. Украинские военные работают в чрезвычайно тяжелых условиях, при этом им удается держать позиции и работать над расширением плацдарма. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает УНН.

Плацдарм мы продолжаем удерживать. В чрезвычайно тяжелых условиях работают наши подразделения, удается держать позиции и работать над расширением плацдарма, при том, что враг не оставляет попыток своих штурмов, хоть они и неудачные и без поддержки бронетехники - ответила Гуменюк на вопрос, какая ситуация возле Крынок.

По ее словам, за прошедшие боевые сутки снова враг смог на один штурм, без бронетехники, то есть чисто пеший штурм, и снова имел мощные потери.

Гуменюк отметила, что есть признаки того, что оккупантам нужна очередная ротация, которую они проводят для того, чтобы люди, прибыв на линию боевого соприкосновения, были неосведомлены в ситуации и более-менее нормально согласились пойти на фактически гибель, поскольку такие штурмовые действия для них - фактически минус 70% от личного состава.

Дополнение

Ранее Гуменюк сообщала, что армия рф не прекращает попыток штурмовать левый берег Днепра даже тогда, когда не хватает ресурса. Больше всего потерь у врага - вокруг Крынок.