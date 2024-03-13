Днем россияне пытались ударить по Одесской области авиационной ракетой - ОК "Юг"

Сегодня днем оккупационные войска рф пытались атаковать юг Украины управляемой авиационной ракетой, но та потеряла боевую способность на побережье. Об этом сообщает пресс-служба ОК "Юг", пишет УНН.

Детали

В ведомстве отмечают, что враг продолжает террор Одесской области точечными ракетными ударами.

После обеда враг вновь направил с самолета тактической авиации, из акватории Черного моря, управляемую ракету по югу области. На подлете к побережью ракета потеряла боевую способность в воздухе - резюмировали в ведомстве.

Предварительно обломки упали на открытые территории, разрушений инфраструктуры и пострадавших не зафиксировано.

В Силах обороны Юга объясняют, что россияне разведывают и испытывают украинскую систему ПВО.

Распространение кадров работы ППО - это помощь врагу в его коварном терроре.Будьте сознательны и ответственны! - подчеркивают в ОК "Юг"

Дополнение

Сегодня в 14:14 Воздушные силы предупредили о ракетной опасности в Одесской области. в регионе была объявлена воздушная тревога, которая длилась около 10 минут.

Напомним

Российские войска утром совершили ракетную атаку на Одесскую область, но силы противовоздушной обороны уничтожили управляемую авиационную ракету над морем.