За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений - Генштаб

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
  •  79997 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
  •  118070 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
  •  119849 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
  •  125210 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
  •  111316 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  126415 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  119966 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128758 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141416 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128402 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

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12 марта 2024, 06:25  •  291322 просмотра

За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений - Генштаб

На фронте произошло 78 боевых столкновений, украинские войска отбили многочисленные российские атаки на разных участках фронта.

Война •   •  5653 просмотра
За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений - Генштаб

Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по врагу за сутки – Генштаб

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 7 ударов по местам сосредоточения живой силы противника, а также уничтожила 2 ударных беспилотника типа "Шахед" в Харьковской области.

Война •   •  8993 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по врагу за сутки – Генштаб

Финляндия начала в 5 раз больше производить оружие после российского вторжения в Украину

Финляндия увеличила внутреннее производство боеприпасов в пять раз после вторжения России в Украину и планирует увеличить его в десять раз благодаря новому финансированию ЕС и государства в поддержку Украины.

Война •   •  12949 просмотра
Финляндия начала в 5 раз больше производить оружие после российского вторжения в Украину

В США запустили первую морскую ветряную электростанцию

У побережья Нью-Йорка запустили первую в Америке оффшорную ветроэлектростанцию коммерческого масштаба с 12 турбинами мощностью 132 МВт.

Экономика •   •  10148 просмотра
В США запустили первую морскую ветряную электростанцию

В Сызрани в России горит нефтеперерабатывающий завод

На нефтеперерабатывающем заводе в Сызрани (Россия) вспыхнул пожар площадью 500 квадратных метров, вероятно, вызванный атакой беспилотников, а другой нефтеперерабатывающий завод в Новокуйбышевском также был атакован беспилотниками, о пострадавших не сообщается.

Война •   •  12493 просмотра
В Сызрани в России горит нефтеперерабатывающий завод

Украинская ПВО уничтожила 2 шахеды

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 2 российских ударных беспилотника в Харьковской области в ночь на 16 марта 2024 года.

Война •   •  11408 просмотра
Украинская ПВО уничтожила 2 шахеды

16 марта: Международный день спортивных автогонок, День без селфи

Сегодня, в третью субботу марта, любители скорости и автомобилей могут присоединиться к празднованию Международного дня спортивных автогонок. Событие было основано в США.

УНН Lite •   •  13537 просмотра
16 марта: Международный день спортивных автогонок, День без селфи

В Словакии массовые протесты против плана реконструкции общественного вещания

Тысячи словаков протестовали против правительственного плана реформирования общественного вещания путем ликвидации Радио и телевидения Словакии (RTVS) и замены его новым учреждением, контролируемым назначенным правительством советом.

Общество •   •  20341 просмотра
В Словакии массовые протесты против плана реконструкции общественного вещания

ХАМАС и йеменские хуситы тайно встретились - France-Presse

Представители ХАМАСа, йеменских хуситов и других палестинских группировок провели тайную встречу, чтобы обсудить координацию действий против Израиля и потенциальную израильскую наземную операцию в Газе.

Война •   •  20755 просмотра
ХАМАС и йеменские хуситы тайно встретились - France-Presse

Der Spiegel: МИД Германии пытается убедить Шольца передать Украине ракеты Taurus

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пытается убедить канцлера Олафа Шольца поставить крылатые ракеты "Таурус" в Украину в рамках "кругового обмена" с Великобританией.

Война •   •  18272 просмотра
Der Spiegel: МИД Германии пытается убедить Шольца передать Украине ракеты Taurus