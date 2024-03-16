За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений - Генштаб

На фронте произошло 78 боевых столкновений. Об этом завершение Генштаба в утренней сводке, передает УНН.

Детали

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица", на Купянскомнаправлении, Силами обороны отражено 3 атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 9 атаку противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны и Роздоловка на Донетчине.

На Бахмутском направлении наши защитники отбили 3 атаки противника в районах населенных пунктов Андреевка и Клищеевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия", на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 26 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое и Первомайское.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают поддерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки, где враг, при поддержке авиации, 24 раза пытались прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты 7 раз атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского в Донецкой области и Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении осуществлено 3 безуспешных штурма позиций наших войск.

Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по врагу за сутки – Генштаб