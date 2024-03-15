На передовой произошло 76 боевых столкновений - Генштаб

На фронте за минувшие сутки произошло 76 боевых столкновений, сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.

Детали

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 16 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка, Роздоловка Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражено 5 атак противника в районах Богдановки Ивановского и Клищеевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Водяного Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 24 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 7 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении осуществлен один безуспешный штурм позиций наших войск.

Авиация Сил обороны нанесла 4 удара по врагу - Генштаб