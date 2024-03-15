Авиация Сил обороны нанесла 4 удара по врагу - Генштаб

Отца школьного стрелка признали виновным в убийстве по неосторожности

Отца признали виновным в убийстве по неосторожности за то, что он купил пистолет, который использовал его сын во время стрельбы в школе в Мичигане в 2021 году, в результате которой погибли 4 человека.