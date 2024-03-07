Оккупанты продолжают "мясные" штурмы, поэтому страдают - Гуменюк
Киев • УНН
Российская армия продолжает "мясные" штурмы левого берега Днепра, несмотря на нехватку ресурсов, понеся большие потери в районе Крынок, обстреливая населенные пункты на левом берегу с использованием артиллерии и беспилотников.
Армия рф не прекращает попыток штурмовать левый берег Днепра даже тогда, когда не хватает ресурса. Больше всего потерь у врага - вокруг Крынок. Вместе с тем, захватчики обстреливают населенные пункты вдоль левого берега, в том числе с использованием БпЛА.
Об этом сообщила в эфире телемарафона "Единые новости" руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, передает УНН.
Детали
Сложная ситуация на левом берегу, где наши подразделения удерживают плацдарм и враг не прекращает попыток штурмовать даже тогда, когда у него не хватает ресурса или мотивации на морально психологическом уровне.
По словам Гуменюк, российские захватчики продолжают штурмовые действия "мясным" способом, больше всего потерь в районе пункта Крынки.
Вечером враг все же решился на одно штурмовое действие, но понеся мощные потери вернулся на исходные позиции. Если говорить, что подтвержденный общий показатель потерь врага в нашей зоне ответственности за минувшие сутки - это 74 оккупанта, то около 50-ти потери вокруг Крынок. Это говорит о том, что они продолжают штурмовые действия в "мясной" способ без поддержки бронетехники и, соответственно, страдают.
Что касается общей ситуации вдоль этой линии фронта, то основной способ давления у врага, по словам Гуменюк - это артиллерийские обстрелы и применение ударных дронов.
По правому берегу вдоль воды все населенные пункты все населенные пункты фактически под такой угрозой. Враг вчера обстрелял 21 раз населенные пункты в том числе с использованием беспилотников, в Бериславе поврежден частный дом и ранены двое гражданских жителей. Также артиллерийские обстрелы для примера по населенному пункту который является областным центром и максимально насыщен людьми по сравнению с другими населенными пунктами, продолжается именно по жилым кварталам
В приоритете врага остаются в том числе и учебные заведения, добавила Наталья Гуменюк.
Напомним,
Силы обороны оттеснили российские войскак северу от Марьинки, но вражеские силы продвинулись к югу от Орловки. Кроме того, линия соприкосновения уточнялась в других районах, таких как Роботино, Первомайск и Новомихайловка.
Россия начала чаще использовать разведывательные беспилотники, чтобы компенсировать потерю самолетов вроде А-50, которые ранее собирали разведывательную информацию.
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