Оккупанты продолжают "мясные" штурмы, поэтому страдают - Гуменюк

Армия рф не прекращает попыток штурмовать левый берег Днепра даже тогда, когда не хватает ресурса. Больше всего потерь у врага - вокруг Крынок. Вместе с тем, захватчики обстреливают населенные пункты вдоль левого берега, в том числе с использованием БпЛА.

Об этом сообщила в эфире телемарафона "Единые новости" руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, передает УНН.

Детали

Сложная ситуация на левом берегу, где наши подразделения удерживают плацдарм и враг не прекращает попыток штурмовать даже тогда, когда у него не хватает ресурса или мотивации на морально психологическом уровне. - отметила представитель Сил обороны юга.

По словам Гуменюк, российские захватчики продолжают штурмовые действия "мясным" способом, больше всего потерь в районе пункта Крынки.

Вечером враг все же решился на одно штурмовое действие, но понеся мощные потери вернулся на исходные позиции. Если говорить, что подтвержденный общий показатель потерь врага в нашей зоне ответственности за минувшие сутки - это 74 оккупанта, то около 50-ти потери вокруг Крынок. Это говорит о том, что они продолжают штурмовые действия в "мясной" способ без поддержки бронетехники и, соответственно, страдают. - рассказала пресс-секретарь ОК "Юг".

Что касается общей ситуации вдоль этой линии фронта, то основной способ давления у врага, по словам Гуменюк - это артиллерийские обстрелы и применение ударных дронов.

По правому берегу вдоль воды все населенные пункты все населенные пункты фактически под такой угрозой. Враг вчера обстрелял 21 раз населенные пункты в том числе с использованием беспилотников, в Бериславе поврежден частный дом и ранены двое гражданских жителей. Также артиллерийские обстрелы для примера по населенному пункту который является областным центром и максимально насыщен людьми по сравнению с другими населенными пунктами, продолжается именно по жилым кварталам - говорит представитель Сил обороны юга.

В приоритете врага остаются в том числе и учебные заведения, добавила Наталья Гуменюк.

Напомним,

Силы обороны оттеснили российские войскак северу от Марьинки, но вражеские силы продвинулись к югу от Орловки. Кроме того, линия соприкосновения уточнялась в других районах, таких как Роботино, Первомайск и Новомихайловка.

Россия начала чаще использовать разведывательные беспилотники, чтобы компенсировать потерю самолетов вроде А-50, которые ранее собирали разведывательную информацию.