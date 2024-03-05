росія почала частіше використовувати розвідувальні дрони на тлі втрати чергового літака А-50 - Гуменюк
Київ • УНН
Росія почала частіше використовувати розвідувальні безпілотники, щоб компенсувати втрату літаків на кшталт А-50, які раніше збирали розвідувальну інформацію.
росія почала частіше використовувати розвідувальні БпЛА, що пов’язано із останніми втратами російських літаків, зокрема і літака А-50.
Про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає УНН.
Деталі
Сьогодні вони активізували свою безпілотну розвідку і протягом кількох діб поспіль, ми спостерігали в нашій зоні відповідальності, зокрема, підвищену активність таких безпілотних летальних апаратів - 100-130 одиниць за добу проліт в нашій зоні відповідальності як вздовж лінії зіткнення так і дещо глибше. Отже ворог намагається компенсувати кількістю, вже як ні якістю
Вона додала, що російські літаки тактичної авіації, які раніше в південній зоні відповідальності виконували завдання зі спрямування керованих авіабомб, сьогодні, не ризикуючи власними корпусами, тримаються подалі, в акваторії Чорного та Азовського морів і звідти теж також слугують для збору інформації.
Цей процес ускладнений, оскільки обладнання всіх цих засобів не відповідає потужностям А50. А самого А-50, хоч він у наявності у росіян ще є, ми не спостерігаємо вже близько тижня
Нагадаємо
росія почала частіше використовувати протирадіолокаційні ракети "Х-31П". Це пов’язано із втратою росіянами чергового літака А-50, і, відповідно, нестачею розвідувальних даних.