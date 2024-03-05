россия начала чаще использовать разведывательные дроны на фоне потери очередного самолета А-50 - Гуменюк
Киев • УНН
Россия начала чаще использовать разведывательные беспилотники, чтобы компенсировать потерю самолетов вроде А-50, которые ранее собирали разведывательную информацию.
россия начала чаще использовать разведывательные БпЛА, что связано с последними потерями российских самолетов, в том числе и самолета А-50.
Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.
Детали
Сегодня они активизировали свою беспилотную разведку и в течение нескольких суток подряд, мы наблюдали в нашей зоне ответственности, в частности, повышенную активность таких беспилотных летальных аппаратов - 100-130 единиц за сутки пролет в нашей зоне ответственности как вдоль линии соприкосновения так и несколько глубже. Итак враг пытается компенсировать количеством, уж как ни качеством
Она добавила, что российские самолеты тактической авиации, которые ранее в южной зоне ответственности выполняли задачи по направлению управляемых авиабомб, сегодня, не рискуя собственными корпусами, держатся подальше, в акватории Черного и Азовского морей и оттуда тоже также служат для сбора информации.
Этот процесс затруднен, поскольку оборудование всех этих средств не соответствует мощностям А50. А самого А-50, хоть он в наличии у россиян еще есть, мы не наблюдаем уже около недели
Напомним,
россия начала чаще использовать противорадиолокационные ракеты "Х-31П". Это связано с потерей россиянами очередного самолета А-50, и, соответственно, недостатком разведывательных данных.
россия начала чаще использовать разведывательные дроны на фоне потери очередного самолета А-50 - Гуменюк
Россия начала чаще использовать разведывательные беспилотники, чтобы компенсировать потерю самолетов вроде А-50, которые ранее собирали разведывательную информацию.
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