россия начала чаще использовать разведывательные дроны на фоне потери очередного самолета А-50 - Гуменюк

россия начала чаще использовать разведывательные БпЛА, что связано с последними потерями российских самолетов, в том числе и самолета А-50.

Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.

Детали

Сегодня они активизировали свою беспилотную разведку и в течение нескольких суток подряд, мы наблюдали в нашей зоне ответственности, в частности, повышенную активность таких беспилотных летальных аппаратов - 100-130 единиц за сутки пролет в нашей зоне ответственности как вдоль линии соприкосновения так и несколько глубже. Итак враг пытается компенсировать количеством, уж как ни качеством - рассказала Гуменюк, отвечая на вопрос, как рф пытается компенсировать потерю самолетов, в том числе и самолета А-50.

Она добавила, что российские самолеты тактической авиации, которые ранее в южной зоне ответственности выполняли задачи по направлению управляемых авиабомб, сегодня, не рискуя собственными корпусами, держатся подальше, в акватории Черного и Азовского морей и оттуда тоже также служат для сбора информации.

Этот процесс затруднен, поскольку оборудование всех этих средств не соответствует мощностям А50. А самого А-50, хоть он в наличии у россиян еще есть, мы не наблюдаем уже около недели - добавила Гуменюк.

Напомним,

россия начала чаще использовать противорадиолокационные ракеты "Х-31П". Это связано с потерей россиянами очередного самолета А-50, и, соответственно, недостатком разведывательных данных.