Ворог почав частіше застосовувати протирадіолокаційні ракети Х-31П: у Силах оборони пояснили причину
Київ • УНН
росія почала частіше використовувати зенітні ракети Х-31П через втрату ще одного літака А-50 і, як наслідок, брак розвідданих.
росія почала частіше використовувати протирадіолокаційні ракети "Х-31П". Це пов’язано із втратою росіянами чергового літака "А-50", і, відповідно, нестачею розвідувальних даних. Таку причину озвучила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону, пише УНН.
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"Зазвичай активність радіолокаційних ракет спостерігається тоді, коли у ворога не вистачає розвідданих. Таким чином, ми бачимо, що після втрати літака "А-50" ворог певним чином активізувався з цими ракетами, намагаючись розвідкою перевірити різні напрямки. Не маючи змоги на півдні зараз наближатися до наших територій для пуску керованих авіабомб, ворог застосовує ракети" - зазначила Гуменюк.
Зокрема, ворог застосував цю ракету 3 березня. Свою ціль ракета не виявила і втратила бойову спроможність.
"Ракета "Х-31П" - це протирадіолокаційна ракета, яка спрямована на пошуки систем ППО, радіолокаційних станцій. Саме така ракета свого часу влучила в іноземне судно, яке заходило в порт. Там теж є радіолокаційна система, і відповідно ракета втрапила у свою ж пастку. 3 березня ворог використав цю ракету, він намагався перевірити українську систему ППО, її готовність, аби знайти і знищити її. Коли ракета не знайшла відповідної цілі, вона втратила бойову спроможність", - додала Гуменюк.
Нагадаємо
У січні та лютому цього року були збиті два російські літаки далекого радіолокаційного виявлення й управління А-50.
Додатково
Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз вперше дослідили уламки крилатої ракети "Х-69", якою ворог з 2023 року почав завдавати удари по Україні.
"Ракета повітряного базування "Х-69" − результат модифікації "Х-59МК2", її запуск може відбуватися з винищувачів та бомбардувальників, номенклатура літаків-носіїв велика. Більш масовано такий тип зброї почав застосовуватися ворогом по території України з 2023 року. Характерною особливістю "Х-69" квадратне січення корпусу. Крім того, у модифікованій версії змінилася дальність застосування, швидкість польоту, бойова частина.
Обов’язковим етапом експертного дослідження стане аналіз матеріалів корпусу ракети, а також специфічної фольги, що розміщується під зовнішньою обшивкою бойової частини та ймовірно дозволяє при попаданні уражаючих елементів або будь-яких інших високошвидкісних елементів призвести до повітряного підриву ракети", - розповів директор КНДІСЕ Олександр Рувін.
Для боротьби з російськими авіабомбами треба заблокувати тактичну авіацію ворога - Гуменюк04.03.24, 11:31 • 23577 переглядiв