Враг начал чаще применять противорадиолокационные ракеты Х-31П: в Силах обороны объяснили причину

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Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
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Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

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ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  201632 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

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01.03.24  •  266832 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

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Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  232763 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

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29.02.24  •  256719 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  269421 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

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Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
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Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  181169 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Газета сообщает, что польская прокуратура прослушивала политиков и чиновников, используя современное шпионское программное обеспечение Hermes.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина нуждается как минимум в 37 миллиардах долларов внешней помощи.

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Почти 40 противотанковых мин и 10 самодельных взрывных устройств: на Сумщине обнаружен схрон с боеприпасами

Работники ГБР обнаружили тайник с почти 40 противотанковыми минами и 10 самодельными взрывными устройствами, оставленными российскими войсками вблизи границы в Сумской области.

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Почти 40 противотанковых мин и 10 самодельных взрывных устройств: на Сумщине обнаружен схрон с боеприпасами