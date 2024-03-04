Враг начал чаще применять противорадиолокационные ракеты Х-31П: в Силах обороны объяснили причину

россия начала чаще использовать противорадиолокационные ракеты "Х-31П". Это связано с потерей россиянами очередного самолета "А-50", и, соответственно, недостатком разведывательных данных. Такую причину озвучила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

Детали

"Обычно активность радиолокационных ракет наблюдается тогда, когда у врага не хватает разведданных. Таким образом, мы видим, что после потери самолета "А-50" враг определенным образом активизировался с этими ракетами, пытаясь разведкой проверить различные направления. Не имея возможности на юге сейчас приближаться к нашим территориям для пуска управляемых авиабомб, враг применяет ракеты", - отметила Гуменюк.

В частности, враг применил эту ракету 3 марта. Свою цель ракета не обнаружила и потеряла боевую способность.

"Ракета "Х-31П" - это противорадиолокационная ракета, которая направлена на поиски систем ПВО, радиолокационных станций. Именно такая ракета в свое время попала в иностранное судно, которое заходило в порт. Там тоже есть радиолокационная система, и соответственно ракета попала в свою же ловушку. 3 марта враг использовал эту ракету, он пытался проверить украинскую систему ПВО, ее готовность, чтобы найти и уничтожить ее. Когда ракета не нашла соответствующей цели, она потеряла боевую способность", - добавила Гуменюк.

Напомним

В январе и феврале этого года были сбиты два российских самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Дополнительно

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз впервые исследовали обломки крылатой ракеты "Х-69", которой враг с 2023 года начал наносить удары по Украине.

"Ракета воздушного базирования "Х-69" - результат модификации "Х-59МК2", ее запуск может происходить с истребителей и бомбардировщиков, номенклатура самолетов-носителей большая. Более массированно такой тип оружия начал применяться врагом по территории Украины с 2023 года. Характерной особенностью "Х-69" квадратное сечение корпуса. Кроме того, у модифицированной версии изменилась дальность применения, скорость полета, боевая часть.

Обязательным этапом экспертного исследования станет анализ материалов корпуса ракеты, а также специфической фольги, которая размещается под внешней обшивкой боевой части и вероятно позволяет при попадании поражающих элементов или любых других высокоскоростных элементов привести к воздушному подрыву ракеты", - рассказал директор КНИИСЭ Александр Рувин.

Для борьбы с российскими авиабомбами надо заблокировать тактическую авиацию врага - Гуменюк