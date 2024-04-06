Сырский: Часов Яр остается под контролем ВСУ, все попытки противника прорваться к населенному пункту потерпели неудачу

Сейчас на фронте наиболее жесткие бои продолжаются в районах Первомайского и Водяного, а также восточнее Часового Яра. Враг продолжает ведение наступательных действий днем и ночью. Однако Часов Яр остается под контролем ВСУ, а все попытки противника прорваться к населенному пункту потерпели неудачу. Также на Купянском и Лиманском направлениях ВСУ имеют определенный тактический успех, сообщил в субботу Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.

Ситуация в районе проведения операции Сил обороны Украины остается сложной. Противник, используя преимущество в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах пытается достичь своей цели по выходу на административную границу Донецкой области - написал Сырский в Telegram.

По его словам, враг продолжает ведение наступательных действий днем и ночью, применяя штурмовые группы при поддержке бронетехники. На отдельных направлениях пытается вести штурмовые действия в пешем порядке, волнами, от взвода до роты, иногда батальона.

Как отметил Сырский, особенно сложная обстановка сложилась на Бахмутском направлении в районах восточнее Часового Яра и Клещеевки; на Авдеевском - в районах Бердичев, Орловки, Водяного, Первомайского; на Новопавловском - в районе Новомихайловки.

Наиболее жесткие бои на сегодня продолжаются в районах Первомайского и Водяного, а также восточнее Часового Яра, где враг пытается прорвать оборону наших войск.

Часов Яр остается под нашим контролем, все попытки противника прорваться к населенному пункту потерпели неудачу - указал Главнокомандующий.

Кроме того, на Лиманском, Ореховском и Херсонском направлениях обстановка также остается напряженной.

Так, на Лиманском направлении противник ведет локальные наступательные действия в районах Белогоровки, Веселого; на Ореховском - в районах Роботино и Вербового с целью восстановления утраченного положения; на Херсонском - пытается вытеснить наши войска с плацдарма на левом берегу реки Днепр в районе Крынки.

Но успеха на этих направлениях нет, отметил Сырский. "В то же время на Купянском и Лиманском направлениях мы имеем и определенный тактический успех", - сообщил Сырский.

Силы обороны продолжают стойко удерживать занимаемые рубежи и позиции, истощать врага, наносить ему значительные потери в личном составе, вооружении и военной технике.

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