Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
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За сутки рф нанесла 14 ракетных ударов, 107 авиационных атак, 137 залповых обстрелов
На Николаевщине ПВО уничтожила вражеский БпЛА, обстрелы в области обошлись без жертв
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Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление
российские войска несут большие потери: За сутки погибло 790 военнослужащих
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 790 военнослужащих.
За сутки рф нанесла 14 ракетных ударов, 107 авиационных атак, 137 залповых обстрелов
За минувшие сутки произошло 80 боевых столкновений, во время которых рф нанесла 14 ракетных ударов, 107 авиаударов и 137 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.
На Николаевщине ПВО уничтожила вражеский БпЛА, обстрелы в области обошлись без жертв
В Николаевской области противовоздушная оборона уничтожила российский беспилотник, однако в Николаевском районе были зафиксированы артиллерийские и минометные обстрелы. Жертв нет.
Войска рф массированно атакуют Запорожье: 4 погибших, 25 раненых и масштабные разрушения
За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 260 обстрелов по 8 населенным пунктам Запорожской области, среди которых ракетные удары, авиаудары, удары беспилотников, обстрелы из реактивных систем залпового огня и артиллерийские обстрелы. Кроме того, 4 человека погибли, 25 ранены в результате вражеских ракетных атак на Запорожье.
Количество жертв возросло: 6 погибших и 10 раненых в Харькове после ночной российской атаки
В результате ночной российской атаки на Харьков погибло 6 человек, 10 получили ранения, значительный ущерб был нанесен жилым и коммерческим зданиям.
Польша рассматривает новый договор с Украиной на замену соглашения 1992 года
Польша рассматривает возможность подписания нового соглашения с Украиной на замену действующему договору от 1992 года, с возможностью усиления военного сотрудничества и связей в сфере безопасности между двумя странами.
В белгороде сообщают о взрывах и ракетной угрозе
В российском городе белгород и его окрестностях сообщалось о взрывах и ракетных угрозах, жители видели видимые следы в небе и слышали сирены и взрывы.
6 апреля: Всемирный день настольного тенниса, Международный день хождения по огню
Большинство специалистов считает, что настольный теннис появился в Англии, как разновидность большого тенниса. Вскоре игра с открытого воздуха перешла в помещение - играли на полу. Позже появилась игра на столах. Простой инвентарь, а главное небольшие размеры площадки позволяли играть где угодно.
В Запорожье прогремел взрыв
О взрыве в Запорожье сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Главный омбудсмен Турции выразил намерение посетить украинских военнопленных в рф
Главный омбудсмен Турции планирует посетить украинских пленных в рф, чтобы понять условия их содержания, что является чрезвычайно важной инициативой для Украины.