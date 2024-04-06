За сутки рф нанесла 14 ракетных ударов, 107 авиационных атак, 137 залповых обстрелов

За сутки произошло 80 боевых столкновений. рф нанесла 14 ракетных и 107 авиационных ударов. Совершено 137 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений, в результате которых россияне нанесли 14 ракетных и 107 авиационных ударов, а также совершили 137 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Поэтому за сутки населенные пункты разных областей Украины подверглись авиационным ударам, включая Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Донецкую и Запорожскую области. Под артиллерийским огнем оказались около 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Что касается ситуации на направлениях:

Волынский и Полесский: без изменений.

Северский и Слобожанский: противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

Купянское направление: враг штурмовых действий не вел.

Лиманский: Силы обороны отбили 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

Бахмутский: ВСУ отбили 16 атак россиян в Донецкой области.

Авдеевский: Защитники отбили 22 атаки врага в районах населенных пунктов Донецкой области.

Новопавловский: оккупанты 20 раз пытались прорвать оборону наших войск.

Ореховский: Силы обороны отбили 1 атаку противника в районах Донецкой области.

Херсонский: оккупанты совершили 16 безуспешных штурмов позиций ВСУ.

Добавим

Авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 средствам противовоздушной обороны, 5 артиллерийским средствам, 1 пункту управления, 1 пункту управления БпЛА, 3 районам сосредоточения вооружения и военной техники и 1 другому важному объекту врага.

В Киеве и регионах объявлена воздушная тревога из-за возможных ракетных ударов