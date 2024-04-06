В Киеве и регионах объявлена воздушная тревога из-за возможных ракетных ударов

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

Напомним

Воздушные Силы ВСУ проинформировали о возможных ракетных атаках с самолетов Ту-95МС на севере, юге и востоке страны.

Предварительно, расчетное время вхождения крылатых ракет в воздушное пространство Украины около 05.00 с северо-востока.

ВСУ предостерегают от возможных ракетных пусков самолетов Ту-95МС