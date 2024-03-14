Оккупанты продвинулись в Новомихайловке, Орловке, Первомайском и восточнее Тернов - DeepState

Украина рассчитывает начать переговоры о членстве в ЕС в первой половине этого года - Зеленский

Украина имеет четкую процедуру на пути к членству в ЕС и систематически ее выполняет, а президент Зеленский надеется начать переговоры в первой половине этого года после того, как Европейская комиссия одобрит рамки переговоров.