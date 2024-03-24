Бои на Авдеевском направлении: российские войска пытаются захватить новые позиции - DeepState

Противник пытается захватить новые позиции на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

В зоне боевых действий на Авдеевском направлении не утихают интенсивные бои, в частности в районе Бердичев. россияне ведут активные действия с целью захвата улицы, параллельной уже контролируемой вражескими войсками.

По информации, войска рф захватили основную часть поселка Орловка и через тростники пытаются наскоком зайти южнее Семеновки.

Кроме того, ситуация возле Тоненького значительно ухудшилась, при этом южнее села нет связи с позициями, что затрудняет установление точных ЛБЗ в этом районе.

Что касается Первомайского и возле Невельского, то вражеские силы пытаются улучшить свое тактическое положение.

Южнее поселка Красногоровка (М) оккупанты закрепились и активно продолжают штурмовые действия в сторону города.

Аналогичная ситуация сложилась и в Георгиевке, возле Победы и севернее Новомихайловки, где российские войска не прекращают штурм и продолжают направлять свою живую силу в бой.

Добавим

Информация о продвижении врага на 4 километра возле Угледара является дезинформацией.

россияне продвигаются на Авдеевском направлении: ВСУ потеряли контроль в окрестностях Тоненького и в Бердичах - Deep State