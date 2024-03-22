россияне продвигаются на Авдеевском направлении: ВСУ потеряли контроль в окрестностях Тоненького и в Бердичах - Deep State

Россияне продвинулись на Авдеевском направлении возле Тоненького и Бердичева. Кроме того, продолжаются тяжелые бои за Ивановское, Георгиевку, Семеновку и Роботино. Об этом сообщают аналитики Deep State, передает УНН.

Карта обновлена! Враг продвинулся в окрестностях Тоненького и в Бердичах. - говорится в заметке Deep State в телеграмме.

Детали

Добавим, что в течение пятницы, на Авдеевском направлении наши защитники отбили почти 10 атак врага. Об этом вечером сообщили в Генштабе ВСУ.

По данным военных аналитиков Deep State, стабильно тяжелыми участками фронта остаются Новопавловское и Ореховское направления. Там оккупанты сейчас наступают на позиции ВСУ в Ивановском, Георгиевке, Семеновке и Роботино.

Враг продвинулся под Авдеевкой - DeepState

Дополнительно

По данным Генштаба ВСУ в течение дня на украинском фронте состоялось 57 боевых столкновений. Россияне атаковали на 6 направлениях. В частности более 20 раз на Новопавловском направлении, и 7 раз на Ореховском.