Враг продвинулся под Авдеевкой - DeepState

Согласно данным DeepState по состоянию на полночь 22 марта, враг продвинулся севернее Тоненького под Авдеевкой, передает УНН.

Детали

По состоянию на начало суток пятницы, 22 марта, карта боевых действий в Украине выглядит следующим образом.

Дополнение

По данным Генштаба, 67 боевых столкновений выдержали украинские защитники в течение четверга. В частности, 24 штурма россиян наши защитники успешно отбили на Новопавловском направлении. Этот участок фронта остается стабильно "горячим" в течение последнего месяца.

На Лиманском направлении ВСУ остановили массированный штурм оккупантов