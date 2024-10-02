Пункт пропуска "Орловка" в Одесской области приостановил работу после ночной атаки рф

В пункте пропуска «Орловка» приостановлены пропускные операции до 11:00 из-за ночной атаки российских войск, сообщили в среду в Гостаможслужбе, пишет УНН.

В пункте пропуска «Орловка» временно приостановлены пропускные операции. Сейчас в пункте пропуска «Орловка» осуществляются мероприятия по стабилизации функционирования после ночной атаки врага. Пропускные операции временно приостановлены до 11:00 - сообщили в таможенной службе в соцсетях.

Путешественников призвали при планировании поездки учитывать указанные обстоятельства.

О возобновлении пропускных операций в пункте пропуска «Орловка», как указано, будет сообщено дополнительно.

Справочно

11 февраля 2021 года был открыт для пассажирского сообщения международный пункт пропуска через государственную границу «Орловка - Исакча» с речной паромной переправой через реку Дунай, соединяющей Украину и Румынию.

Село Орловка находится в Измаильском районе Одесской области.