Пункт пропуска "Орловка" в Одесской области приостановил работу после ночной атаки рф
Киев • УНН
В пункте пропуска «Орловка» временно приостановлены пропускные операции до 11:00 из-за ночной атаки врага. Осуществляются мероприятия по стабилизации функционирования, о возобновлении работы будет сообщено дополнительно.
В пункте пропуска «Орловка» приостановлены пропускные операции до 11:00 из-за ночной атаки российских войск, сообщили в среду в Гостаможслужбе, пишет УНН.
В пункте пропуска «Орловка» временно приостановлены пропускные операции. Сейчас в пункте пропуска «Орловка» осуществляются мероприятия по стабилизации функционирования после ночной атаки врага. Пропускные операции временно приостановлены до 11:00
Путешественников призвали при планировании поездки учитывать указанные обстоятельства.
О возобновлении пропускных операций в пункте пропуска «Орловка», как указано, будет сообщено дополнительно.
Справочно
11 февраля 2021 года был открыт для пассажирского сообщения международный пункт пропуска через государственную границу «Орловка - Исакча» с речной паромной переправой через реку Дунай, соединяющей Украину и Румынию.
Село Орловка находится в Измаильском районе Одесской области.