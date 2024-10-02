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Пункт пропуску "Орлівка" на Одещині призупинив роботу після нічної атаки рф

Пункт пропуску "Орлівка" на Одещині призупинив роботу після нічної атаки рф

Київ • УНН

 • 25957 перегляди

У пункті пропуску "Орлівка" тимчасово призупинені пропускні операції до 11:00 через нічну атаку ворога. Здійснюються заходи щодо стабілізації функціонування, про відновлення роботи буде повідомлено додатково.

У пункті пропуску "Орлівка" призупинені пропускні операції до 11:00 через нічну атаку російських військ, повідомили у середу у Держмитслужбі, пише УНН.

У пункті пропуску "Орлівка" тимчасово призупинені пропускні операції. Наразі в пункті пропуску "Орлівка" здійснюються заходи щодо стабілізації функціонування після нічної атаки ворога. Пропускні операції тимчасово призупинено до 11:00

- повідомили у митній службі у соцмережах.

Мандрівників закликали при плануванні поїздки враховувати зазначені обставини.

Про відновлення пропускних операцій в пункті пропуску "Орлівка", як вказано, буде повідомлено додатково.

Довідково

11 лютого 2021 року був відкритий для пасажирського сполучення міжнародний пункт пропуску через державний кордон "Орлівка - Ісакча" з річковою поромною переправою через річку Дунай, що з’єднує Україну та Румунію.

Село Орлівка знаходиться в Ізмаїльському районі Одеської області.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
orlivkaОрлівка

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