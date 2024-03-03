ВСУ продолжают расширение плацдарма на левобережье Херсонщины - ОК "Юг"

Вооруженные силы Украины продолжают мероприятия по расширению и удержанию плацдарма на левом берегу Днепра на Херсонщине. Силам обороны удалось уничтожить за минувшие сутки 69 оккупантов и отразить штурмовую атаку, сообщают в Оперативном командовании "Юг", передает УНН.

Детали

В операционной зоне Сил обороны юга продолжается контрбатарейная борьба. Но враг не оставляет своего намерения выбить наши подразделения с занятых позиций на левобережье Днепра. В течение суток смог на 1 штурмовую атаку без поддержки бронетехники. Понеся безвозвратные и санитарные потери в количестве более 40 штурмовиков, снова отошел на свои исходные позиции. Наши воины продолжают мероприятия по расширению и удержанию плацдарма. - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, продолжают системное применение большого количества ударных дронов.

Кроме того, Силам обороны удалось уничтожить за минувшие сутки 69 оккупантов, 8 орудий, в том числе 2 гаубицы типа "Мста", 4 минометы, 18 единиц автомобильной техники, 1 лодку и 2 генератора.

Силы обороны в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. Уничтожен вражеский блиндаж и полевой пункт боеснабжения. - добавили в ОК Юг.

На боевом дежурстве находится 4 корабля вражеского недофлота, 3 - в Черном море и 1 - в Азовском. Ракетоносители из пунктов базирования не выходили.

Напомним

На Авдеевском направлении в пределах населенных пунктов Бердичев, Орловка и Тоненькое оперативная обстановка стабилизируется. Вооруженные силы Украины сдерживают врага в пределах этих населенных пунктов.