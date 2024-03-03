ВСУ продолжают расширение плацдарма на левобережье Херсонщины - ОК "Юг"
Киев • УНН
Вооруженные силы Украины продолжают расширять и удерживать позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, уничтожив 69 российских оккупантов и отбив штурмовую атаку накануне.
Вооруженные силы Украины продолжают мероприятия по расширению и удержанию плацдарма на левом берегу Днепра на Херсонщине. Силам обороны удалось уничтожить за минувшие сутки 69 оккупантов и отразить штурмовую атаку, сообщают в Оперативном командовании "Юг", передает УНН.
Детали
В операционной зоне Сил обороны юга продолжается контрбатарейная борьба. Но враг не оставляет своего намерения выбить наши подразделения с занятых позиций на левобережье Днепра. В течение суток смог на 1 штурмовую атаку без поддержки бронетехники. Понеся безвозвратные и санитарные потери в количестве более 40 штурмовиков, снова отошел на свои исходные позиции. Наши воины продолжают мероприятия по расширению и удержанию плацдарма.
Отмечается, что оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, продолжают системное применение большого количества ударных дронов.
Кроме того, Силам обороны удалось уничтожить за минувшие сутки 69 оккупантов, 8 орудий, в том числе 2 гаубицы типа "Мста", 4 минометы, 18 единиц автомобильной техники, 1 лодку и 2 генератора.
Силы обороны в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. Уничтожен вражеский блиндаж и полевой пункт боеснабжения.
На боевом дежурстве находится 4 корабля вражеского недофлота, 3 - в Черном море и 1 - в Азовском. Ракетоносители из пунктов базирования не выходили.
Напомним
На Авдеевском направлении в пределах населенных пунктов Бердичев, Орловка и Тоненькое оперативная обстановка стабилизируется. Вооруженные силы Украины сдерживают врага в пределах этих населенных пунктов.
ВСУ продолжают расширение плацдарма на левобережье Херсонщины - ОК "Юг"
Вооруженные силы Украины продолжают расширять и удерживать позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, уничтожив 69 российских оккупантов и отбив штурмовую атаку накануне.
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