ЗСУ продовжують розширення плацдарму на лівобережжі Херсонщини - ОК “Південь”
Київ • УНН
Збройні сили України продовжують розширювати та утримувати позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області, знищивши 69 російських окупантів та відбивши штурмову атаку напередодні.
Збройні сили України продовжують заходи щодо розширення та утримання плацдарму на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Силам оборони вдалося знищити за минулу добу 69 окупантів та відбити штурмову атаку, повідомляють у Оперативному командуванні "Південь", передає УНН.
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В операційній зоні Сил оборони півдня триває контрбатарейна боротьба. Але ворог не полишає свого наміру вибити наші підрозділи із зайнятих позицій на лівобережжі Дніпра. Протягом доби спромігся на 1 штурмову атаку без підтримки бронетехніки. Зазнавши безповоротних і санітарних втрат у кількості понад 40 штурмовиків, знову відійшов на свої вихідні позиції. Наші воїни продовжують заходи щодо розширення та утримання плацдарму.
Зазначається, що окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, продовжують системне застосування великої кількості ударних дронів.
Окрім того, Силам оборони вдалося знищити за минулу добу 69 окупантів, 8 гармат, в тому числі 2 гаубиці типу "Мста", 4 міномети, 18 одиниць автомобільної техніки, 1 човен та 2 генератори.
Сили оборони надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Знищено ворожий бліндаж та польовий пункт боєпостачання.
На бойовому чергуванні перебуває 4 кораблі ворожого недофлоту, 3 - у Чорному морі та 1 - в Азовському. Ракетоносії з пунктів базування не виходили.
Нагадаємо
На Авдіївському напрямку в межах населених пунктів Бердичів, Орлівки та Тоненького оперативна обстановка стабілізується. Збройні сили України стримують ворога в межах цих населених пунктів.