Британская разведка: рф пытается продвинуться на Авдеевском и Марьинском направлениях

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
  •  20469 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
  •  114707 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
  •  115437 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
  •  121700 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
13 марта 2024, 08:51  •  118887 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
13 марта 2024, 07:53  •  108048 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  122565 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  121031 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118881 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
12 марта 2024, 10:41  •  31084 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

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Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  322090 просмотра

Британская разведка: рф пытается продвинуться на Авдеевском и Марьинском направлениях

После захвата Авдеевки интенсивность наземных атак России уменьшилась, но она постепенно восстанавливает силы и увеличивает интенсивность штурмов на отдельных направлениях.

Война •   •  7474 просмотра
Британская разведка: рф пытается продвинуться на Авдеевском и Марьинском направлениях

В российском белгороде прогремели взрывы в центре города: есть пострадавшие

В центре белгорода, что в россии, возле железнодорожного вокзала прогремели взрывы. Местные паблики пишут о по меньшей мере трех пострадавших.

Новости Мира •   •  21160 просмотра
В российском белгороде прогремели взрывы в центре города: есть пострадавшие

В Нидерландах популист Вилдерс снял свою кандидатуру на должность премьера

Герт Вилдерс, лидер нидерландской популистской Партии свободы (PVV), которая получила больше всего голосов на выборах 2023 года, снял свою кандидатуру на пост премьер-министра из-за отсутствия поддержки со стороны других партий, необходимой для формирования коалиционного правительства.

Новости Мира •   •  19512 просмотра
В Нидерландах популист Вилдерс снял свою кандидатуру на должность премьера

Локализация оборонной промышленности поможет стимулировать экономику - Свириденко

Украинское правительство планирует стимулировать экономический рост путем увеличения локализации оборонного производства и поддержки отечественных производителей с помощью программы "Сделано в Украине" и инвестиционных стимулов.

Экономика •   •  18693 просмотра
Локализация оборонной промышленности поможет стимулировать экономику - Свириденко

рф за сутки атаковала 8 населенных пунктов Донетчины: била из "Градов" и артиллерии, ударяла авиабомбами

Вчера российские военные обстреляли 8 населенных пунктов в Донецкой области, атаковав 15 раз жилые кварталы и ранив 2 мирных жителей.

Война •   •  20496 просмотра
рф за сутки атаковала 8 населенных пунктов Донетчины: била из "Градов" и артиллерии, ударяла авиабомбами

Молдова заявила, что рф в Приднестровье незаконно печатает бюллетени для "выборов"

В правительстве Молдовы заявили, что рф нарушает законы, печатая избирательные бюллетени в регионе Приднестровья накануне своих президентских "выборов".

Новости Мира •   •  17082 просмотра
Молдова заявила, что рф в Приднестровье незаконно печатает бюллетени для "выборов"

путин просто повторил свою "ядерную" риторику, которая является безответственной - в США отреагировали на угрозы кремля

После того, как путин повторил о ядерной доктрине рф, Белый дом назвал риторику россии безответственной на протяжении всего конфликта, отметив, что россия коварно вторглась в Украину.

Война •   •  19158 просмотра
путин просто повторил свою "ядерную" риторику, которая является безответственной - в США отреагировали на угрозы кремля

На границе с беларусью ситуация полностью контролируемая, с территории рф остается угроза ДРГ - Демченко

Ситуация на белорусской границе полностью контролируется, перемещение техники и личного состава не наблюдается, но на границе с россией сохраняется угроза появления вражеских российских диверсионных групп, особенно в Сумской и Харьковской областях.

Война •   •  17405 просмотра
На границе с беларусью ситуация полностью контролируемая, с территории рф остается угроза ДРГ - Демченко

россияне ударили по радиотехническим объектам Сумщины: выведены из строя передатчики телерадиовещания

Российские военные удары повредили передатчики в Сумской области, что временно привело к отключению украинского теле- и радиосигнала в части региона.

Война •   •  16848 просмотра
россияне ударили по радиотехническим объектам Сумщины: выведены из строя передатчики телерадиовещания

Минфин: с начала года Украина направила более 75 млрд грн на соцвыплаты

В январе-феврале 2024 года на социальные выплаты, в частности пенсии, поддержку малообеспеченных семей, льготы и жилищные субсидии, социальную защиту детей, семей и людей с инвалидностью, из государственного бюджета было выделено 75,3 млрд грн.

Общество •   •  16381 просмотра
Минфин: с начала года Украина направила более 75 млрд грн на соцвыплаты