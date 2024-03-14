Британская разведка: рф пытается продвинуться на Авдеевском и Марьинском направлениях

Количество ежедневных наземных штурмов оккупационных войск рф снизилось после захвата Авдеевки, однако россия постепенно восстанавливает свои силы. Об этом говорится в отчете разведки, который обнародовало Минобороны Великобритании, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что россияне продолжают попытки продвинуться на нескольких направлениях. Сейчас россия сосредоточила свои силы на запад от Авдеевки и Марьинки. На эти направления приходится около 60% атак россиян.

Оккупанты продвинулись в Новомихайловке, Орловке, Первомайском и восточнее Тернов - DeepState

В то же время аналитики отметили, что среднее количество российских штурмов за неделю значительно сократилось по сравнению с февралем, этого года, когда среднее количество атак выросло до 600.

Отмечается, что тогда россия захватила Авдеевку и несколько сел к западу от города, но с тех пор продвижение замедлилось.

Вероятно, в ближайшие недели общая ситуация будет сложной для Сил обороны Украины, поскольку россия продолжает восстанавливать силы и проводить штурмы на приоритетных направлениях - об этом говорится в отчете британской разведки.

Напомним

В Третьей штурмовой бригаде заявили, что текущая оперативная ситуация на Авдеевском направлении - "сверхсложная". Бойцы уже уничтожили более 500 оккупантов, до 20 вражеских бронемашин и танков, а также значительное количество российской техники, но оккупанты продолжают наступление.