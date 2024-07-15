Таможенники в пункте пропуска "Орловка" обнаружили в одном из грузовиков более 22 т автозапчастей российского производства, которые поступили в контейнере в румынский порт Констанца из Китая для дальнейшей доставки одному из украинских предприятий. Товары временно изъяты. Дело будет направлено в суд. Об этом сообщает Государственная таможенная служба, передает УНН.

Детали

Более 22 т автозапчастей прибыли в пункт пропуска "Орловка" в грузовике под управлением гражданина Украины. В представленных к таможенному оформлению документах отмечалось, что груз поступил в контейнере в румынский порт Констанца из Китая для дальнейшей доставки одному из украинских предприятий. Однако во время таможенного досмотра оказалось, что часть товара имеет маркировку, которая может свидетельствовать о его российском происхождении - говорится в сообщении.

Отмечается, что у 22 товарных позиций общим количеством более 35 тыс. единиц или обозначено, что страной производства является российская федерация, или имеется маркировка торговых марок, которые согласно сети Интернет производятся в российской федерации.

По факту перемещения через границу товаров с сокрытием от таможенного контроля путем представления в качестве основания для перемещения товаров документов, содержащих ложные сведения о стране происхождения товаров, таможенниками составлен протокол по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Товары временно изъяты. Дело будет направлено в суд - добавили таможенники.

Напомним

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