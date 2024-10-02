Паромный пункт пропуска "Орловка" в Одесской области возобновил работу после атаки рф

Паромный пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией, что в пределах Одесской области, возобновил работу после атаки рф, сообщили в среду в Гостаможслужбе, пишет УНН.

Паромный пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией возобновил свою работу. Пропускные операции осуществляются в обычном режиме - сообщили в таможенной службе в соцсетях.

Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, "россия и дальше ведет войну против зерна и мировой продовольственной безопасности, сегодня ночью враг в очередной раз атаковал портовую и пограничную инфраструктуру Одесской области".

В результате атаки пострадали двое водителей, работа пункта пропуска была приостановлена.

В Одесской области враг атаковал припортовую и пограничную инфраструктуру дронами: ранены два водителя, один - иностранец

По словам вице-премьера, "повреждены 6 грузовиков, помещения с зерном и админздания пункта пропуска "Орловка" с Румынией, который работает как переправа на Дунае".

"За время войны это уже четвертая атака на пункт пропуска "Орловка", в прошлом году враг трижды пытался уничтожить переправу", - указал вице-премьер в Telegram.

О возобновлении работы пункта пропуска границы водители грузовиков и автобусов, по его словам, получат оповещение в системе "єЧерга".