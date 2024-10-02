Поромний пункт пропуску "Орлівка" на Одещині відновив роботу після атаки рф

Поромний пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією, що в межах Одеської області, відновив роботу після атаки рф, повідомили у середу у Держмитслужбі, пише УНН.

Поромний пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією відновив свою роботу. Пропускні операції здійснюються у звичайному режимі - повідомили у митній службі у соцмережах.

Як повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, "росія і далі веде війну проти зерна та світової продовольчої безпеки, сьогодні вночі ворог вкотре атакував портовову та прикордонну інфраструктуру Одеської області".

Внаслідок атаки постраждали двоє водіїв, роботу пункту пропуску було призупинено.

На Одещині ворог атакував припортову та прикордонну інфраструктуру дронами: поранено двох водіїв, один - іноземець

Зі слів віцепрем'єра, "пошкоджені 6 вантажівок, приміщення з зерном та адмінбудівлі пункту пропуску "Орлівка" з Румунією, що працює як переправа на Дунаї".

"За час війни це вже четверта атака на пункт пропуску "Орлівка", у минулому році ворог тричі намагався знищити переправу", - вказав віцепрем'єр у Telegram.

Про відновлення роботи пункту пропуску кордону водії вантажівок та автобусів, з його слів, отримають сповіщення в системі "єЧерга".