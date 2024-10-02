В Одесской области враг атаковал припортовую и пограничную инфраструктуру дронами: ранены два водителя, один - иностранец
Киев • УНН
Враг атаковал припортовую и пограничную инфраструктуру в Одесской области. Двое водителей грузовиков ранены, пункт пропуска «Орловка» временно приостановил работу из-за обстрелов.
В Одесской области российские войска под утро атаковали припортовую и пограничную инфраструктуру, двое водителей грузовиков, в том числе иностранец, ранены, сообщил в среду глава Одесской ОГА Олег Кипер, пишет УНН.
На рассвете враг атаковал Измаильский район ударными беспилотниками. Целью россиян была припортовая и пограничная инфраструктура. Двое мужчин, водители грузовиков, получили ранения. Один из них - гражданин Турции. Сейчас пострадавшие в состоянии средней степени тяжести в больнице. Им оказывают всю необходимую помощь
В результате атаки, по его словам, вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали пожарные ГСЧС.
Из-за обстрелов в пункте пропуска «Орловка» временно приостановлены пропускные операции, предварительно - до 11:00.
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«россияне умышленно обстреляли пункт пропуска, усложняя пересечение границы для обычных людей. Это террор против гражданского населения», - подчеркнул Кипер.
Правоохранители, по словам Кипера, фиксируют последствия очередного преступления россиян.