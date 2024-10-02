В Одесской области враг атаковал припортовую и пограничную инфраструктуру дронами: ранены два водителя, один - иностранец

В Одесской области российские войска под утро атаковали припортовую и пограничную инфраструктуру, двое водителей грузовиков, в том числе иностранец, ранены, сообщил в среду глава Одесской ОГА Олег Кипер, пишет УНН.

На рассвете враг атаковал Измаильский район ударными беспилотниками. Целью россиян была припортовая и пограничная инфраструктура. Двое мужчин, водители грузовиков, получили ранения. Один из них - гражданин Турции. Сейчас пострадавшие в состоянии средней степени тяжести в больнице. Им оказывают всю необходимую помощь