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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одесской области враг атаковал припортовую и пограничную инфраструктуру дронами: ранены два водителя, один - иностранец

В Одесской области враг атаковал припортовую и пограничную инфраструктуру дронами: ранены два водителя, один - иностранец

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 06:32  •  767 просмотра

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Враг атаковал припортовую и пограничную инфраструктуру в Одесской области. Двое водителей грузовиков ранены, пункт пропуска «Орловка» временно приостановил работу из-за обстрелов.

В Одесской области российские войска под утро атаковали припортовую и пограничную инфраструктуру, двое водителей грузовиков, в том числе иностранец, ранены, сообщил в среду глава Одесской ОГА Олег Кипер, пишет УНН.

На рассвете враг атаковал Измаильский район ударными беспилотниками. Целью россиян была припортовая и пограничная инфраструктура. Двое мужчин, водители грузовиков, получили ранения. Один из них - гражданин Турции. Сейчас пострадавшие в состоянии средней степени тяжести в больнице. Им оказывают всю необходимую помощь

- написал Кипер.

В результате атаки, по его словам, вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали пожарные ГСЧС.

Из-за обстрелов в пункте пропуска «Орловка» временно приостановлены пропускные операции, предварительно - до 11:00.

Пункт пропуска "Орловка" в Одесской области приостановил работу после ночной атаки рф2 октября 2024, 05:43 • 6119 просмотров

«россияне умышленно обстреляли пункт пропуска, усложняя пересечение границы для обычных людей. Это террор против гражданского населения», - подчеркнул Кипер.

Правоохранители, по словам Кипера, фиксируют последствия очередного преступления россиян.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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