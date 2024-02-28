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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Ще плюс 1060 окупантів і 14 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Київ • УНН

 • 27718 перегляди

З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 412 610 осіб особового складу і 6570 танків.

Ще плюс 1060 окупантів і 14 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 412 610 осіб, 6570 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 412 610 (+1060) осіб
  • танків ‒ 6570 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12508 (+14) од,
  • артилерійських систем – 1029 (+20) од,
  • РСЗВ – 1000 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 688 (+2) од,
  • літаків – 342 (+2) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7753 (+24),
  • крилаті ракети ‒ 1912 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13112 (+47) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1594 (+6). 

Доповнення

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу противника. Також підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34 та 4 розвідувальних БпЛА.

На півдні Сили ППО збили 10 "шахедів"28.02.24, 07:24 • 111513 переглядiв

Лілія Подоляк

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