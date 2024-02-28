Ще плюс 1060 окупантів і 14 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 412 610 осіб особового складу і 6570 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 412 610 осіб, 6570 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 412 610 (+1060) осіб
- танків ‒ 6570 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12508 (+14) од,
- артилерійських систем – 1029 (+20) од,
- РСЗВ – 1000 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 688 (+2) од,
- літаків – 342 (+2) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7753 (+24),
- крилаті ракети ‒ 1912 (+0),
- кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13112 (+47) од,
- спеціальна техніка ‒ 1594 (+6).
Доповнення
Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу противника. Також підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34 та 4 розвідувальних БпЛА.
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